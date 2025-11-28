Норвегия, Швеция и Дания започнаха с победи на Световното по хандбал

Европейският шампион от 2021 година Норвегия започна с победа участието си на Световното първенство по хандбал за жени в Германия и Нидерландия, като се наложи на старта над тима на Република Корея с 34:19 (14:9) в Трир. Най-резултатна в мача бе Хени Райнстад с 10 попадения, която поведе и в класирането на голмайсторите до момента. В мач от същата група тимът на Ангола надигра Казахстан с 38:20 (21:9).
Отборът на Швеция се наложи над Чехия с 31:23 (17:13) в мач от Група "G". Клара Лерби и Ема Линдквист отбелязаха по 6 гола за успеха на скандинавките. Бразилия победи Куба с 41:20 (18:13) в същата група.
Тимът на Румъния, който има европейска титла от далечната 1962, започна с успех срещу Хърватия с 33:24 (13:12) в Ротердам с решаващ принос на Сорина Грозав, отбелязала 7 попадения. Толкова за хърватите отбеляза Тина Баришич. Дания надигра Япония с 36:19 (19:6) в същата Група "А".
В Група "B" Унгария се наложи над Сенегал с 26:17 (10:7), а класирането тук временно оглави тимът на Швейцария, който победи Иран с 34:9 (19:7).