  1. Sportal.bg
  2. Черноморец (Балчик)
  3. Ивайло Станчев: Да зарадваме феновете с добра игра и да им подарим победа

Ивайло Станчев: Да зарадваме феновете с добра игра и да им подарим победа

  • 28 ное 2025 | 08:01
  • 181
  • 0

Утре, Черноморец (Балчик) приема Ботев (Нови пазар). Срещата е от 16-ия кръг на Североизточната Трета лига.

„Последен мач пред нашата публика за календарната година. Целта е да я зарадваме с добра игра и да и подарим победа, разбира се. Гостите са в долната част на класирането, но това не трябва да ни заблуждава. Имат треньор, който се старае да извлича максимума с наличните кадри, както и футболисти с доста опит на това ниво. Именно за това трябва да бъдем мобилизирани и сериозни през всичките 90 минути“, коментира пред Sportal.bg Ивайло Станчев, треньор на Черноморец.

