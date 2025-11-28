Популярни
  2. Бетис
  3. Антони пропуска дербито на Севиля, засега

Антони пропуска дербито на Севиля, засега

  • 28 ное 2025 | 07:35
  • 383
  • 0
Антони пропуска дербито на Севиля, засега

Крилото на Бетис Антони ще пропусне голямото местно дерби срещу Севиля в Ла Лига. Бразилецът получи червен картон в мача с Жирона. Шефовете на "Бенито Вийямарин" обжалваха наказанието му, но то бе пътвордено от Апелативната комисия.

Все пак от Бетис имат последна надежда наказанието да бъде отменено. От ръководството на „вердибланкос“ са подали жалба до Спортния административен съд (TAD), искайки временно спиране на санкцията, за да може футболистът да играе. Очаква се решението да бъде обявено този петък.

Дисциплинарната комисия на Испанската футболна федерация не уважи възраженията на Бетис по доклада на съдията Йосу Галеч и в сряда наложи на Антони наказание от един мач лишаване от състезателни права. Санкцията е в резултат на изгонването му след опит за задна ножица, при който удари в лицето играча на Жирона Жоел Рока. „Беше изгонен за удар с крак в лицето на противник с прекомерна сила при борба за топката“, е записал реферът в доклада си.

„Нямах намерение да удрям Жоел Рока, затова ще се опитаме да обжалваме. Спечелих позицията и опитах задна ножица, но не го видях, защото гледах топката. Изгонването ми беше решение на ВАР, съдията знаеше, че нямам намерение да го удрям“, обясни Антони пред журналисти в понеделник на излизане от спортната база.

Снимки: Gettyimages

