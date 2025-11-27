Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Селтик
  Селтик изненада Фейенорд в Ротердам

Селтик изненада Фейенорд в Ротердам

  • 27 ное 2025 | 22:21
  • 678
  • 0
Селтик изненада Фейенорд в Ротердам

Селтик продължи да подобрява представянето си след завръщането на Мартин О'Нийл. "Детелините" спечелиха с 3:1 гостуването си на Фейенорд в Лига Европа и вече имат седем точка в актива си. Нидерландците пък записаха четвърта загуба от пет мача в турнира и ако продължават така, няма да се класират за следващата фаза.

Началото на двубоя не предвещаваше подобна развръзка. Аясе Уеда изведе тима на Ван Перси напред в 11-ата минута с нисък удар. Гостите обаче осъществиха пълен обрат до почивката. След половин час игра Хюн-Юн Янг изравни, а Рео Хатате се разписа в края на първата част. Голяма заслуга за гола на японеца имаше вратарят на домакините Веленройтер, който пристиснат от Маеда, опита да изчисти, но прати топката на крака на Хатате, който само трябваше да я насочи в опразнената мрежа.

Фейенорд бе шокиран от обрата и не успя да се възстанови в началото на второто полувреме. Постепенно домакините се съвзеха и натиснаха. Удар на Уатанабе бе изчистен от голлинията от Макгрегър, изстрел на Диара бе блокиран, а негов удар с глава срещна гредата. След като оцеля в този период Селтик наказа съперника за пропуските, след като резервата Бенямин Нигрен се разписа. Това е първа победа на "детелините" при гостуване в евротурнирите от ноември 2021 г.

Снимки: Imago

