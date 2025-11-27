Исторически триумф: Португалия стана световен шампион до 17 години

Португалия стана за първи път световен шампион по футбол до 17 години! Иберийците спечелиха финалния сблъсък срещу Австрия с 1:0 в турнира, който се проведе в Катар. Така страната добави тази световна титла към двете си такива във възрастовата категория до 20 години, които са от 1989-а и 1991-ва.

Шампионското попадение дойде в 32-рата минута, когато Анисио Кабрал с лекота се разписа от чудесна позиция след асистенция на Дуарте Куня. За австрийците пък най-близо до гол беше Даниел Фраушер, който в 86-ата минута стреля по земя, но топката се отби в гредата.

По-рано през деня Италия спечели бронзовите медали в турнира, след като надделя с 4:2 при изпълнението си на дузпи срещу Бразилия. Редовното време приключи при нулево реми, въпреки че от 14-ата минута нататък южноамериканците играха с човек по-малко заради червен картон на Витор Тейшейра.

Снимки: Gettyimages