  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Пини Гершон с обръщение към подрастващите и техните родители ден преди националния камп в Ботеград

Пини Гершон с обръщение към подрастващите и техните родители ден преди националния камп в Ботеград

  • 27 ное 2025 | 16:31
  • 207
  • 0

Ден преди началото на първия по рода си национален камп по баскетбол при подрастващите Пини Гершон се обърна към младите български таланти и техните родители.

„Момчета, надявам се, че сте готови. Предстои ни дълъг и труден път, но съм сигурен, че всички заедно можем да го извървим и да донесем промяната в българския баскетбол. Надявам се, че сте готови в петък и събота, в Ботевград да работим неуморно, да се учим без почивка и да се раздадем с цялото си сърце“, заяви легендата, който в петък (28 ноември) в 9.00 часа събира повече от 20 юноши от цялата страна на възраст между 17 и 18 години.

„Вие не просто тренирате баскетбол. Вие трябва да бъдете отдадени 24 часа в денонощието на голямата мечта. Вие трябва да сте готови, че ще има и тежки моменти, но те само могат да ви направят по-силни личности и по-добри хора. В тежките моменти човек се обръща към семейството си. За вас, вашите треньори и вашите родители, са вашето семейство. Доверете им се. Аз мога да обещая, че с малкото неща, които съм научил в баскетбола и в живота винаги ще бъда ваша подкрепа, ваш коректив и човек, който да ви води“, допълни директорът „Развитие“ към Българската федерация по баскетбол, цитиран от официалния уебсайт на централата.

Пини Гершон към националите: Излезте на терена, забавлявайте се с играта, която осмисля живота ви
Пини Гершон към националите: Излезте на терена, забавлявайте се с играта, която осмисля живота ви

„Скъпи родители, надявам се, че и вие сте готови за пътя, по който потегляме. От вас не искам нищо друго, освен да обичате децата си, да не ги критикувате, и да не ги товарите с вашите очаквания. Оставете критиките на нас, треньорите. Надявам се, че като родители на талантливи деца, които играят баскетбол, вече сте направили своя избор. Баскетболът ще превърне децата ви в достойни хора, добри синове, силни характери и доблестни мъже. Баскетболът ще превърне вашите синове в бъдещи лидери. Не мога да обещая, че всеки от тях ще стане суперзвезда в баскетбола. Мога да обещая, че докато имам сили и докато Българската федерация по баскетбол вярва в мен, аз ще се грижа за вашите синове, все едно са мои. Ще ги възпитавам на труд, дисциплина и уважение, защото когато човек се труди, когато човек е дисциплиниран ден след ден, месец и години, успехът е гарантиран. Успехът отива при силните, търпеливите и тези, които не забравят истинската стойност на думата - уважение. Добре сте дошли на всяка една тренировка в Ботевград, ако спазвате реда в залата.

Пини Гершон събира талантливи юноши до 18 години на национален камп
Пини Гершон събира талантливи юноши до 18 години на национален камп

За мен е важно да се запознаем и да сте спокойни в какви ръце са вашите синове. Очаквам Ви“, завърши Гершон.

Националните кампове на Пини Гершон с подрастващите и младите треньори са програма, по която той работи с приоритет, съвместно с БФБаскетбол.

Снимки: Sportal.bg

