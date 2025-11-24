Пини Гершон събира талантливи юноши до 18 години на национален камп

Легендата Пини Гершон, съвместно с Българска федерация Баскетбол, събира най-талантливите български юноши до 18-годишна възраст на първия по рода си национален камп за усъвършенстване. Той ще се проведе в края на тази седмица на знаково място за баскетбола - Ботевград, съобщават от баскетболната централа на България.

На 28 и 29 ноември, посочените от федерацията момчета от клубове от цялата страна, родени през 2008-а и 2009 година, ще попиват знания от самия Гершон, който заема поста Директор „Развитие“ към централата.

Повиканите юношески национали са над 25, като се очаква почти всички от тях да вземат участие в лагера, с изключение на тези, които са контузени и болни. Счита се, че това са най-качествените играчи на възраст 17 и 18 години в България.

Селекционерите на юношеския национален отбор при 18-годишните момчета - Вeселин Веселинов – помощник-треньор на Васил Евтимов в мъжкия Черно море Тича, и Николай Генчев – треньор в школата на подрастващите в „Свети Георги“ също ще участват. И с двамата Пини Гершон ще работи усилено по време на двата дни в Ботевград с цел прилагане на методиката му, която вече наложи в Израел.

Момчетата ще бъдат събрани в Ботевград още на 27 ноември, като целта е да гледат на живо мача на мъжкия национален отбор срещу Армения същата вечер от 19:15 часа. Срещата е първа за новия селекционер на мъжете Любомир Минчев по пътя към класиране на Европейското първенство през 2029 година. На двубоя се очаква да присъства и Гершон.

Програма на тренировките:

28 ноември, петък:

9:00 – 11:00 часа – "Арена Ботевград"

16:00 – 18:00 часа – зала "Георги Христов"

29 ноември, събота:

9:00 – 11:00 часа – зала „Георги Христов“

16:00 – 18:00 часа – зала „Георги Христов“