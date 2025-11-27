Мартин Копривленски: Целя се в пълна доминация

Мартин Копривленски гостува в "Sportal Fight Club" непосредствено преди битката му за титлата на MAX FIGHT в категория до 77 килограма в стил К-1. Тази събота (29.11) представителят на известната бойна фамилия ще влезе в планиран за пет рунда дуел, който ще послужи като основен подгряващ двубой на 63-тото издание на MAX FIGHT.

За 22-годишният спортист това е втора битка за титла през 2025-а и общо четвърта за тази календарна година. Възпитаникът на СК "Армеец" има три победи в три срещи тази година, като в една от тях спечели световна титла на международна верига.

В столичната зала "Левски София" Копривленски ще премери сили с по-опитен и по-възрастен съперник, но това не го притеснява по никакъв начин. Той е амбициран да доминира запише първи нокаут за тази година в професионална среща и да сътвори истинско зрелище на ринга. А за следващата година кикбоксьорът споделя, че ще търси изяви и предизвикателства в чужбина.

В студиото ни Копривленски сподели, че наситеният му с тренировки и битки график не го възпрепятства да отделя време на следването му и той продължава да гони и академичните си цели.

Вижте цялото интервю с бургазлията, в което спортистът разказва за уроците през отминаващата годината, подготовката му в СК "Армеец" и новия му стил: