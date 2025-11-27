Популярни
Алберт Попов в "Гостът на sportal.bg"
Кейт О'Конър е "Атлет на годината" в Ирландия

  • 27 ное 2025 | 13:52
  • 146
  • 0
Кейт О'Конър е "Атлет на годината" в Ирландия

Кейт О'Конър беше коронясана със званието "Атлет на годината“ на националните награди по лека атлетика на Ирландия. О'Конър се радва на забележителен сезон, в който спечели сребърен медал в седмобоя на Световното първенство в Токио, злато на Световните университетски игри и отличия както на Световното, така и на Европейското първенство в зала.

Тя два пъти подобри собствените си национални рекорди в седмобоя и петобоя, завършвайки годината като номер едно в европейската ранглиста и номер две в света.

О'Конър също така получи и наградата за "Атлет на годината в техническите дисциплини и многобоя“, изпреварвайки конкуренцията на Диармуид О'Конър, Ниам Фогърти, Ерик Фейвърс и Рийс Адемола.

Конър Кели беше отличен като "Атлет на годината до 20 години“. Сезонът му беше белязан от златен медал на 400 метра на Европейското първенство до 20 години, три национални рекорда на 400 метра в същата възрастова група и участие в няколко щафетни отбора на Ирландия на шампионати при мъжете.

Никола Тътил беше обявена за "Атлет на годината до 23 години“. Тя спечели сребърни медали на Световните университетски игри и на Европейското първенство до 23 години, злато на Европейската купа по хвърляния (до 23 г.) и два пъти подобри националния рекорд в хвърлянето на чук.

Сиан Макфилипс беше коронясан за "Атлет на годината в пистовите дисциплини“ след исторически сезон. Той завърши четвърти на 800 метра на Световното първенство в Токио, постави нови ирландски рекорди както в полуфинала, така и във финала, и стана първият ирландец, пробягал дистанцията под 1:43 минути.

Дервал О'Рурк беше изключително популярно попълнение в Залата на славата на ирландската атлетика.

Снимки: Gettyimages

