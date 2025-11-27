Конър Макгрегър нападна Хабиб Нурмагомедов заради продажба на NFT

Конър Макгрегър и Хабиб Нурмагомедов отново си размениха остри реплики, като този път ирландецът поднови словесната война срещу стария си съперник.

Повод за нападките стана скорошно съобщение от Нурмагомедов в социалната мрежа Telegram, с което той обяви търг за нова NFT колекция, наречена „Папаха“. В сряда пенсионираният бивш шампион на UFC в лека категория разкри, че дигиталната валута е била напълно разпродадена.

Това предизвика реакция от страна на Макгрегър, който беше най-големият съперник в кариерата на Нурмагомедов и очевидно все още се чувства в тази роля.

„Няма начин добрият Хабиб да е използвал името на покойния си баща, както и културата на Дагестан, за да измами феновете си, да разпродаде куп дигитални NFT-та онлайн и след това да изтрие цялото съдържание, оставяйки феновете си ограбени? Просто няма начин добрият човек да направи това“, написа Макгрегър.

Нурмагомедов отговори на публикацията на ирландеца, заявявайки, че Макгрегър би направил всичко, за да опетни името му, като същевременно публикува и своеобразен рекламен клип за платформата и NFT колекцията.

„Ти си абсолютен лъжец“, написа Нурмагомедов. „Винаги ще се опитваш да очерниш името ми, след като беше унищожен онази вечер, но никога няма да го постигнеш! Да, добрите момчета не правят това. Те не създават ексклузивни дигитални подаръци с реална стойност, които можеш да споделиш с приятелите и семейството си. Подаръци във формата на папаха – шапка, която символизира традициите и културата на дагестанския народ. Традиции и култура, които бавно завладяват този свят, независимо дали ти харесва, или не! Подаръци, които можеш да намериш ексклузивно в Telegram, най-великата платформа за съобщения в света“, добави той.

Разбира се, Макгрегър не остави нещата така и побърза да има последната дума.

„Извини се незабавно, че използваш името на покойния си баща, за да продаваш тези „подаръци“, които струват на феновете ти толкова много пари“, отвърна ирландецът. „Освен това, да продаваш нещо означава, че то не е подарък! Това е пълната противоположност на значението на „подарък“. Тъп, тъп, тъпанар, ха-ха-ха. Да мамиш в името на мъртвия си татко. Срам.“

Нурмагомедов се изправи срещу Макгрегър в най-голямото главно събитие в историята на UFC на UFC 229 през октомври 2018 г. Мачът премина под пълната доминация на дагестанеца, който в крайна сметка принуди бившия шампион в две дивизии да се предаде в четвъртия рунд.