  2. Баскетбол
  3. Бостън сложи край на рекордната победна серия на Детройт в НБА

Бостън сложи край на рекордната победна серия на Детройт в НБА

  • 27 ное 2025 | 10:53
  • 149
  • 0
Бостън сложи край на рекордната победна серия на Детройт в НБА

Бостън Селтикс победи Детройт Пистънс със 117:114 в мач от турнира НБА Къп, част от Националната баскетболна асоциация на САЩ и Канада.

С това „келтите“ сложиха край на рекордната победна серия на Детройт от 13 поредни успеха и подобриха собствения си баланс на 10-8. За тима от Мичиган това беше едва трето поражение от началото на сезона.

При изоставане от 3 точки в последните секунди от срещата, срещу звездата на „буталата“ Кейд Кънингам беше извършен фаул, с което той получи шанс да стреля три пъти от наказателната линия. Той реализира първите си два опита, но пропусна при третия, а Пейтън Причард овладя топката за Бостън и спечели нарушение. При 2,4 оставащи секунди Причард отбеляза и двата си наказателни удара и затвори срещата в полза на Селтикс.

В група Б на Изток Орландо Меджик заема първото място с три победи от трите си изиграни двубоя, докато Детройт е втори с два успеха и едно поражение, а Бостън е трети с баланс от 2-2.

Най-резултатен за победителите беше Джейлън Браун с дабъл-дабъл от 33 точки и 10 борби. Дерик Уайт добави 27 точки и 7 борби, като 11 от точките му дойдоха в последните 5 минути на срещата. Причард се отчете с 16 точки, включително 4 от 7 вкарани стрелби отдалеч.

За Пистънс Кейд Кънингам записа второто си най-добро постижение от началото на сезона откъм резултатност с 42 точки, към които добави 5 асистенции и 8 борби, а Джейлън Дърън реализира дабъл-дабъл с 12 точки и 16 борби.

