Резултати от НХЛ

В ранните часове на 27-и ноември (четвъртък) се изиграха цели 15 мача от програмата на редовния сезон на НХЛ на САЩ и Канада.

След техния край лидери във временното класиране на четирите дивизии са Тампа Бей Лайтнинг (Атлантическа), Колорадо Аваланч (Централна), Анахайм Дъкс (Тихоокеанска), Ню Джърси Девилс (Столична).

Вашингтон Кепиталс – Уинипег Джетс 4:3

Детройт Ред Уингс – Нешвил Предейтърс 3:6

Каролина Хърикейнс – Ню Йорк Рейнджърс 2:4

Кълъмбъс Блу Джакетс – Торонто Мейпъл Лийфс 1:2

Ню Джърси Девилс – Сент Луис Блус 3:2

Ню Йорк Айлъндърс – Бостън Бруинс 1:3

Питсбърг Пенгуинс – Бъфало Сейбърс 4:2

Тампа Бей Лайтнинг – Калгари Флеймс 5:1

Флорида Пантърс – Филаделфия Флайърс 2:4

Чикаго Блекхоукс – Минесота Уайлд 3:4

Колорадо Аваланч – Сан Хосе Шаркс 6:0

Юта Мамът – Монреал Канейдиънс 3:4

Анахайм Дъкс – Ванкувър Канъкс 4:5

Вегас Голдън Найтс – Отава Сенатърс 3:4

Сиатъл Кракен – Далас Старс 2:3