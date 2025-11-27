Резултати от НХЛ

В ранните часове на 27-и ноември (четвъртък) се изиграха цели 15 мача от програмата на редовния сезон на НХЛ на САЩ и Канада.
След техния край лидери във временното класиране на четирите дивизии са Тампа Бей Лайтнинг (Атлантическа), Колорадо Аваланч (Централна), Анахайм Дъкс (Тихоокеанска), Ню Джърси Девилс (Столична).
Вашингтон Кепиталс – Уинипег Джетс 4:3
Детройт Ред Уингс – Нешвил Предейтърс 3:6
Каролина Хърикейнс – Ню Йорк Рейнджърс 2:4
Кълъмбъс Блу Джакетс – Торонто Мейпъл Лийфс 1:2
Ню Джърси Девилс – Сент Луис Блус 3:2
Ню Йорк Айлъндърс – Бостън Бруинс 1:3
Питсбърг Пенгуинс – Бъфало Сейбърс 4:2
Тампа Бей Лайтнинг – Калгари Флеймс 5:1
Флорида Пантърс – Филаделфия Флайърс 2:4
Чикаго Блекхоукс – Минесота Уайлд 3:4
Колорадо Аваланч – Сан Хосе Шаркс 6:0
Юта Мамът – Монреал Канейдиънс 3:4
Анахайм Дъкс – Ванкувър Канъкс 4:5
Вегас Голдън Найтс – Отава Сенатърс 3:4
Сиатъл Кракен – Далас Старс 2:3