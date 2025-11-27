Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Зимни спортове
  3. Резултати от НХЛ

Резултати от НХЛ

  • 27 ное 2025 | 08:21
  • 336
  • 0
Резултати от НХЛ

В ранните часове на 27-и ноември (четвъртък) се изиграха цели 15 мача от програмата на редовния сезон на НХЛ на САЩ и Канада.

След техния край лидери във временното класиране на четирите дивизии са Тампа Бей Лайтнинг (Атлантическа), Колорадо Аваланч (Централна), Анахайм Дъкс (Тихоокеанска), Ню Джърси Девилс (Столична).

Вашингтон Кепиталс – Уинипег Джетс 4:3

Детройт Ред Уингс – Нешвил Предейтърс 3:6

Каролина Хърикейнс – Ню Йорк Рейнджърс 2:4

Кълъмбъс Блу Джакетс – Торонто Мейпъл Лийфс 1:2

Ню Джърси Девилс – Сент Луис Блус 3:2

Ню Йорк Айлъндърс – Бостън Бруинс 1:3

Питсбърг Пенгуинс – Бъфало Сейбърс 4:2

Тампа Бей Лайтнинг – Калгари Флеймс 5:1

Флорида Пантърс – Филаделфия Флайърс 2:4

Чикаго Блекхоукс – Минесота Уайлд 3:4

Колорадо Аваланч – Сан Хосе Шаркс 6:0

Юта Мамът – Монреал Канейдиънс 3:4

Анахайм Дъкс – Ванкувър Канъкс 4:5

Вегас Голдън Найтс – Отава Сенатърс 3:4

Сиатъл Кракен – Далас Старс 2:3

Следвай ни:

Още от Зимни спортове

Две години по-късно Килде се завръща на Световната купа

Две години по-късно Килде се завръща на Световната купа

  • 27 ное 2025 | 01:53
  • 927
  • 0
Владимир Зографски остана на 24-то място в състезанието на голямата шанца във Фалун

Владимир Зографски остана на 24-то място в състезанието на голямата шанца във Фалун

  • 26 ное 2025 | 18:33
  • 820
  • 0
Федерика Бриньоне вече се качва на ски

Федерика Бриньоне вече се качва на ски

  • 26 ное 2025 | 17:40
  • 465
  • 0
Александер Аамод Килде се колебае за завръщането си

Александер Аамод Килде се колебае за завръщането си

  • 26 ное 2025 | 15:21
  • 741
  • 0
Огънят за Олимпиадата в Милано-Кортина 2026 беше запален в Древна Олимпия

Огънят за Олимпиадата в Милано-Кортина 2026 беше запален в Древна Олимпия

  • 26 ное 2025 | 13:38
  • 519
  • 0
Брейди Ткачук е пред завръщане в игра за Отава Сенатърс

Брейди Ткачук е пред завръщане в игра за Отава Сенатърс

  • 26 ное 2025 | 13:32
  • 373
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Лудогорец иска да се съвземе и в Европа

Лудогорец иска да се съвземе и в Европа

  • 27 ное 2025 | 07:07
  • 3989
  • 12
Силен Арсенал нанесе първа загуба на Байерн и еднолично оглави класирането и в ШЛ

Силен Арсенал нанесе първа загуба на Байерн и еднолично оглави класирането и в ШЛ

  • 26 ное 2025 | 23:54
  • 32980
  • 138
"Лъвовете" стартират ново предизвикателство с мач срещу Армения

"Лъвовете" стартират ново предизвикателство с мач срещу Армения

  • 27 ное 2025 | 08:08
  • 2034
  • 0
Време е Лига Европа да бъде прополовена

Време е Лига Европа да бъде прополовена

  • 27 ное 2025 | 07:41
  • 3755
  • 0
Срамът за Ливърпул продължи с катастрофа на "Анфийлд" срещу ПСВ

Срамът за Ливърпул продължи с катастрофа на "Анфийлд" срещу ПСВ

  • 26 ное 2025 | 23:54
  • 43958
  • 72
И боговете на Олимп не спряха рецитала на Мбапе, който залепи Реал до лидерите

И боговете на Олимп не спряха рецитала на Мбапе, който залепи Реал до лидерите

  • 27 ное 2025 | 00:17
  • 41420
  • 93