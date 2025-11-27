Две години по-късно Килде се завръща на Световната купа

Норвежката звезда Александър Аамод Килде обяви завръщането си в ски състезанията за Световната купа след почти две години отсъствие поради контузии, заявявайки, че ще участва в първия супергигантски слалом за сезона в четвъртък в Копър Маунтин.

„Добре, денят е тук! След много чакане, търпение, работа и добра подготовка се завръщам на стартовата линия за утрешното състезание в Копър. Чувствам се фокусиран, готов и по-решен от всякога да разширя границите си и да се завърна! Отново е денят на състезанието“, написа Килде в социалната мрежа Instagram.

33-годишният Килде беше извън строя, откакто получи дълбоко порязване на долната част на крака и тежка контузия на рамото при падане при спускане на швейцарското пистата Венген през януари 2024 г. Той претърпя няколко операции, а инфекция на рамото удължи дълъг процес на рехабилитация.

„Фантастично е Алекс да се завърне след толкова сериозна контузия и очакваме с нетърпение да го видим на стартовата врата в Копър утре“, каза в изявление директорът на алпийската федерация Клаус Йохан Рюсте.

Килде спечели общото класиране на Световната купа през 2020 г. и титлите по два пъти в спускането и супергигантския слалом, като 21-те му победи в състезания от Световната купа са в двете скоростни дисциплини.