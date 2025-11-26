Германия и Испания стартираха с победи на Световното по хандбал за жени

Един от домакините на Световното първенство по хандбал за жени – Германия, стартира с успех с 32:25 срещу Исландия. Турнирът ще се проведе от днес до 14 декември, а съорганизатор е още Нидерландия.

Германките, които са световен шампион от 1993 година, стартираха силно срещу Исландия и още на почивката имаха аванс от 18:14. В последствие домакините продължиха със силната си игра и ликуваха с 32:25. Най-резултатна за победата бе Алина Гриселс със седем гола.

Световният вицешампион от 2019 година – Испания, също започна безпроблемно и се наложи с 25:17 над Парагвай. Данила Патриция Делгадо-Пинто поведе своя тим към успех с шест попадения.

Снимки: IHF