Гицов взе про лиценз от австрийската треньорска школа

Бившият помощник треньор на ЦСКА Александър Гицов взе при лиценз Про от Австрийската треньорска школа към местната Федерация. Българинът е един от 13-те специалисти, които се дипломират след двегодишен курс. Така младият специалист става първият българин с лиценз от австрийската школа, която е в топ 5 на класациите за най-елитни треньорски школи.

Последно Гицов бе начело на втородивизионния австрийски Виена, а също така е водил още Санкт Пьолтен и Флоридсдорфер. У нас бе помощник треньор на Нестор Ел Маестор на “Армията” при втория му престои в ЦСКА.