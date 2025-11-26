Популярни
Кметът на Ардино се срещна с треньорите на националните отбори по тенис на маса

  • 26 ное 2025 | 12:34
  • 225
  • 0
Кметът на Ардино се срещна с треньорите на националните отбори по тенис на маса

Кметът на община Ардино инж. Изет Шабан проведе среща с треньорите на националните отбори по тенис на маса – Бейхан Емин (жени) и Деян Георгиев (мъже). Детският национален отбор е на подготвителен лагер в Ардино до 28 ноември, като тренировките се провеждат в местната спортна зала „Юнак“. Младите състезатели се готвят активно за предстоящите национални и международни надпревари.

На срещата присъстваха още заместник-кметовете на община Ардино Неджми Мюмюнходжов и Наско Кичуков.

„Изключително съм удовлетворен, че детският национален отбор по тенис на маса провежда своя подготвителен лагер именно в община Ардино. Това е доказателство, че градът ни се утвърждава като привлекателно място за спортни инициативи и развитие. Вие сте хората, които откривате талантите. Добър екип сте! Резултатите показват вашите успехи. Общината винаги е подкрепяла тениса на маса и ще продължи да инвестира в спортната инфраструктура и в развитието на младите таланти. Пожелавам ви успешна подготовка и много бъдещи победи за България. Напишете вашата история, за да я оставите на следващите поколения. Имате енергията, дарбата и талантa“, заяви кметът Изет Шабан. Той отправи своите най-сърдечни поздрави към председателя на Българската федерация по тенис на маса (БФТМ) Стефан Китов.

В знак на уважение кметът Изет Шабан подари на двамата треньори плакет, съдържащ послания за мир, приятелство, надежда, толерантност, свобода, благоденствие, вяра и истина, както и картини с изглед от Дяволски мост.

От своя страна треньорите Бейхан Емин и Деян Георгиев благодариха за топлото посрещане и предадоха най-искрените благодарности от името на председателя на БФТМ Стефан Китов. Те връчиха на кмета Изет Шабан благодарствен плакет за изключителния му принос в развитието и популяризирането на тениса на маса в община Ардино. Кметът получи и тениска, с която национални състезатели са спечелили медали.

