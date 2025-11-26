Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Други спортове
  3. Депутат: Тотализаторът остава държавен, отваряме вратата, ако се появи голям международен оператор

Депутат: Тотализаторът остава държавен, отваряме вратата, ако се появи голям международен оператор

  • 26 ное 2025 | 12:09
  • 584
  • 0
Депутат: Тотализаторът остава държавен, отваряме вратата, ако се появи голям международен оператор

Тотализаторът остава държавен, отваряме вратата, ако се появи голям международен оператор, който да има нужния опит в лотарията, както и концесионното възнаграждение да бъде минимум два пъти по-голямо от сегашното, което е 240 млн. лв. Това каза на брифинг в Народното събрание депутатът Драгомир Стойнев от "БСП-Обединена левица" по повод предложението Българският спортен тотализатор да бъде даден на концесия за 15 години. "Другото изискване е всички работни места да бъдат запазени", допълни той. "Ако едно от тези условия не се случи, няма да продължим напред", каза още Стойнев.

"През последните 10 месеца екипът на Министерството на младежта и спорта направи анализ на дейността на Българския спортен тотализатор", каза министърът на младежта и спорта Иван Пешев.

"Оборотът на хазартния бизнес в страната е 44 млрд. лв., 2 млрд. лв. са печалбите, а тотото генерира едва 70 млн. лв. Това е причината с колегите от Съвета за съвместно управление да предприемем тази стъпка да търсим възможност да увеличим средствата за спорт, за спортна инфраструктура, за младежка политика. По този начин ще дадем възможност на големи международни компании, които оперират в лотарийния бизнес, да се включат в дейността на Българския спортен тотализатор, като ясно заявяваме, че се търсят големи международни компании.

Всички служители на тотализатора трябва да бъдат спокойни, че ще запазят работните си места и ще бъдат увеличени поне двойно. Цялата концесионна такса, която бъде определена, ще влиза в бюджета на Министерството на младежта и спорта, за всички спортни федерации ще има двойно увеличен бюджет, каза още той.

Следвай ни:

Още от Други спортове

Иван Денев - Tubatalevski спечели Mystery Bounty турнира!

Иван Денев - Tubatalevski спечели Mystery Bounty турнира!

  • 26 ное 2025 | 12:20
  • 5590
  • 6
Кметът на Русе награди изявени млади спортисти

Кметът на Русе награди изявени млади спортисти

  • 25 ное 2025 | 15:50
  • 930
  • 0
Цеко Минев: Трудно се работи в условията на разделен Български олимпийски комитет

Цеко Минев: Трудно се работи в условията на разделен Български олимпийски комитет

  • 25 ное 2025 | 14:57
  • 530
  • 0
Кметът на Стара Загора отличи Стоян Георгиев след успеха му на Световното по силов трибой

Кметът на Стара Загора отличи Стоян Георгиев след успеха му на Световното по силов трибой

  • 25 ное 2025 | 14:39
  • 390
  • 0
Петър Младенов откри националната конференция “Младежка политика в действие: Пътна карта и местни партньорства“

Петър Младенов откри националната конференция “Младежка политика в действие: Пътна карта и местни партньорства“

  • 25 ное 2025 | 14:04
  • 724
  • 0
Два медала за България от Световното по спортни танци в Шладминг

Два медала за България от Световното по спортни танци в Шладминг

  • 25 ное 2025 | 13:50
  • 373
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Предотвратиха голям бой между фенове на Левски и ЦСКА, мелето приключило със счупен прозорец и повредени коли (видео)

Предотвратиха голям бой между фенове на Левски и ЦСКА, мелето приключило със счупен прозорец и повредени коли (видео)

  • 26 ное 2025 | 12:46
  • 7460
  • 21
Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

  • 26 ное 2025 | 07:10
  • 456055
  • 32
В Шампионската лига става все по-напечено

В Шампионската лига става все по-напечено

  • 26 ное 2025 | 05:02
  • 9814
  • 0
Филип Кръстев от Оксфорд: Много таланти бяха провалени. Това ще е годината на Левски!

Филип Кръстев от Оксфорд: Много таланти бяха провалени. Това ще е годината на Левски!

  • 26 ное 2025 | 09:00
  • 5636
  • 10
Лидерите Арсенал и Байерн излизат в титаничен сблъсък на "Емиратс"

Лидерите Арсенал и Байерн излизат в титаничен сблъсък на "Емиратс"

  • 26 ное 2025 | 05:33
  • 6148
  • 7
Ще бъде ли Шампионската лига спасителен пояс за Ливърпул?

Ще бъде ли Шампионската лига спасителен пояс за Ливърпул?

  • 26 ное 2025 | 06:33
  • 4892
  • 4