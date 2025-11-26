Депутат: Тотализаторът остава държавен, отваряме вратата, ако се появи голям международен оператор

Тотализаторът остава държавен, отваряме вратата, ако се появи голям международен оператор, който да има нужния опит в лотарията, както и концесионното възнаграждение да бъде минимум два пъти по-голямо от сегашното, което е 240 млн. лв. Това каза на брифинг в Народното събрание депутатът Драгомир Стойнев от "БСП-Обединена левица" по повод предложението Българският спортен тотализатор да бъде даден на концесия за 15 години. "Другото изискване е всички работни места да бъдат запазени", допълни той. "Ако едно от тези условия не се случи, няма да продължим напред", каза още Стойнев.

"През последните 10 месеца екипът на Министерството на младежта и спорта направи анализ на дейността на Българския спортен тотализатор", каза министърът на младежта и спорта Иван Пешев.

"Оборотът на хазартния бизнес в страната е 44 млрд. лв., 2 млрд. лв. са печалбите, а тотото генерира едва 70 млн. лв. Това е причината с колегите от Съвета за съвместно управление да предприемем тази стъпка да търсим възможност да увеличим средствата за спорт, за спортна инфраструктура, за младежка политика. По този начин ще дадем възможност на големи международни компании, които оперират в лотарийния бизнес, да се включат в дейността на Българския спортен тотализатор, като ясно заявяваме, че се търсят големи международни компании.

Всички служители на тотализатора трябва да бъдат спокойни, че ще запазят работните си места и ще бъдат увеличени поне двойно. Цялата концесионна такса, която бъде определена, ще влиза в бюджета на Министерството на младежта и спорта, за всички спортни федерации ще има двойно увеличен бюджет, каза още той.