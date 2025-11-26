Сидни Маклафлин-Леврон готова за нови подвизи след заслужена почивка

Сидни Маклафлин-Леврон се завърна на лекоатлетическата писта с обновена енергия и ясна визия след период, който тя описва като изключително приятна и крайно необходима почивка. Златната олимпийска медалистка, която впечатли феновете през 2025 г. със забележителния си диапазон в спринтовите дисциплини, сега плавно навлиза в подготовката за предстоящия сезон с балансирана нагласа, оформена както от почивка, така и от размисъл.

Американската звезда приключи кампанията си за 2025 г. на Световното първенство по лека атлетика, където затвърди статута си на един от най-многостранните таланти в спорта.

Наскоро приета в Залата на славата на Ню Джърси, Маклафлин-Леврон коментира завръщането си към тренировките в интервю за Fox 5 New York. Именно там тя призна колко приятна и изпълнена с удоволствия е била нейната почивка.

"Знаете ли, насладих се на извънсъстезателния си период малко повече от необходимото, така че сега бавно ще се връщам към тренировките. Хапвах малко повече, но човек трябва да си почива“, каза тя.

Гордостта ѝ, че представя Ню Джърси на световната сцена, остава определящ елемент от нейната идентичност – нещо, което тя носи със себе си, където и да се състезава.

"Хората реагират с: "Ню Джърси? Къде изобщо е това на картата?“. А аз им отвръщам: "Повярвайте ми, имаме много сила, много мощ, зад нас стои много и просто чувствам, че сме решени да успеем във всичко, което правим. Затова се опитвам да нося това със себе си, дори когато пътувам по света.“Обновен фокус и устойчивост преди новия сезон

Докато навлиза в предсезонната си подготовка, Маклафлин-Леврон не само възстановява физическата си форма, но и разчита на психическата устойчивост, която е изградила през годините на състезания на най-високо ниво.

В откровен разговор с Harper’s Bazaar тя сподели за неизбежните трудности, които съпътстват живота на пистата.

"Определено има моменти, които са по-трудни от други. Контузии, загуби или просто монотонността на ежедневното бягане в кръг. Но точно тези предизвикателства те правят по-добър атлет. Научих се да се чувствам комфортно в дискомфорта. Преминаването през ситуации, които изглеждат много трудни, често е начинът, по който постигаме най-голямо израстване“, сподели тя.Поглед напред: растеж, баланс и решителност

С наближаването на новия сезон Маклафлин-Леврон изглежда готова да надгради върху уроците от разнообразната си кампания през 2025 г. С обновен фокус и признателност както към своя спорт, така и към личното си благополучие, тя влиза в тренировъчния процес с нагласа, оформена от почивка, благодарност и решителност.

Тя вярва, че предизвикателствата в елитния спорт не са пречки, а стъпала, всяко от които допринася за еволюцията на един атлет.

Снимки: Gettyimages