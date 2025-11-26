Дерек Лайвли ще пропусне поне още три мача на Далас

Центърът на Далас Маверикс Дерек Лайвли II ще пропусне поне още три двубоя в Националната баскетболна асоциация заради контузия в крака, съобщи ESPN.

21-годишният играч ще бъде подложен на изследвания, след като е изпитал дискомфорт в десния си крак, който впоследствие се е подул. Лайвли претърпя операция през лятото, за да му бъдат премахнати костни шипове от същия крак.

През миналата кампания той отсъстваше над два месеца от игра, заради фрактура в десния глезен, а този сезон е играл само седем пъти за Маверикс след получена травма в дясното коляно.

Дерек Лайвли беше избран под номер 12 в драфта на НБА през 2023 година и в трите си сезона в лигата има средно по 8,4 точки и 7 борби на мач, при забележителните 72,8 процента успеваемост от стрелба.

Далас Маверикс претърпява трудно начало на сезона с 5 победи и 14 загуби. Освен Лайвли отсъстват звездите на отбора Кайри Ървинг и Антъни Дейвис, които се приближават до завръщането си на паркета, а гардът Данте Екзъм няма да играе повече през този сезон.