Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Дерек Лайвли ще пропусне поне още три мача на Далас

Дерек Лайвли ще пропусне поне още три мача на Далас

  • 26 ное 2025 | 10:47
  • 257
  • 0
Дерек Лайвли ще пропусне поне още три мача на Далас

Центърът на Далас Маверикс Дерек Лайвли II ще пропусне поне още три двубоя в Националната баскетболна асоциация заради контузия в крака, съобщи ESPN.

21-годишният играч ще бъде подложен на изследвания, след като е изпитал дискомфорт в десния си крак, който впоследствие се е подул. Лайвли претърпя операция през лятото, за да му бъдат премахнати костни шипове от същия крак.

През миналата кампания той отсъстваше над два месеца от игра, заради фрактура в десния глезен, а този сезон е играл само седем пъти за Маверикс след получена травма в дясното коляно.

Дерек Лайвли беше избран под номер 12 в драфта на НБА през 2023 година и в трите си сезона в лигата има средно по 8,4 точки и 7 борби на мач, при забележителните 72,8 процента успеваемост от стрелба.

Далас Маверикс претърпява трудно начало на сезона с 5 победи и 14 загуби. Освен Лайвли отсъстват звездите на отбора Кайри Ървинг и Антъни Дейвис, които се приближават до завръщането си на паркета, а гардът Данте Екзъм няма да играе повече през този сезон.

Следвай ни:

Още от Баскетбол

Магьосниците перфектни за Купата, елиминираха Сиксърс след внушителна победа

Магьосниците перфектни за Купата, елиминираха Сиксърс след внушителна победа

  • 26 ное 2025 | 09:23
  • 953
  • 0
Резултати от НБА

Резултати от НБА

  • 26 ное 2025 | 09:12
  • 1018
  • 0
Два страхотни мача в Белград и още два интересни двубоя слагат край на 13-ия кръг на Евролигата

Два страхотни мача в Белград и още два интересни двубоя слагат край на 13-ия кръг на Евролигата

  • 26 ное 2025 | 06:30
  • 1364
  • 0
Везенков срещу Милър-Макинтайър в суперсблъсък в Белград

Везенков срещу Милър-Макинтайър в суперсблъсък в Белград

  • 26 ное 2025 | 05:15
  • 6431
  • 0
Хезоня бе герой за Реал Мадрид в Ботевград, но в последните секунди направи нещо, с което вбеси Серхио Юй и Кампацо

Хезоня бе герой за Реал Мадрид в Ботевград, но в последните секунди направи нещо, с което вбеси Серхио Юй и Кампацо

  • 26 ное 2025 | 00:20
  • 2289
  • 0
Факу Кампацо: Атмосферата беше страхотна, наслаждаваме се на такъв тип мачове

Факу Кампацо: Атмосферата беше страхотна, наслаждаваме се на такъв тип мачове

  • 25 ное 2025 | 23:35
  • 916
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

  • 26 ное 2025 | 07:10
  • 558532
  • 32
В Шампионската лига става все по-напечено

В Шампионската лига става все по-напечено

  • 26 ное 2025 | 05:02
  • 7822
  • 0
Филип Кръстев от Оксфорд: Много таланти бяха провалени. Това ще е годината на Левски!

Филип Кръстев от Оксфорд: Много таланти бяха провалени. Това ще е годината на Левски!

  • 26 ное 2025 | 09:00
  • 3895
  • 8
Лидерите Арсенал и Байерн излизат в титаничен сблъсък на "Емиратс"

Лидерите Арсенал и Байерн излизат в титаничен сблъсък на "Емиратс"

  • 26 ное 2025 | 05:33
  • 5278
  • 5
Тотнъм ще пробва да обърка сметките на Пари Сен Жермен

Тотнъм ще пробва да обърка сметките на Пари Сен Жермен

  • 26 ное 2025 | 07:02
  • 2048
  • 1
Ще бъде ли Шампионската лига спасителен пояс за Ливърпул?

Ще бъде ли Шампионската лига спасителен пояс за Ливърпул?

  • 26 ное 2025 | 06:33
  • 4092
  • 0