Тъжен ден за българската борба: Отиде си двукратен олимпийски вицешампион

На 88-годишна възраст почина Станчо Колев, двукратен олимпийски вицешампион, два пъти втори в света и №1 в Европа на свободната борба.

Два път печели турнира "Дан Колов", включително и дебютното издание през 1962 г.

Обявен е за спортист №1 на XX век на Стара Загора.

Поклонението ще бъде в Стара Загора, на 27 ноември, четвъртък, от 12 до 13,30 ч в залата на агенция "Хадес", до паметника на Самарското знаме.

Погребението ще бъде от 14 ч в село Плоска могила.

Българската федерация по борба изказва искрени съболезнования на близките и семейството му.

Поклон пред паметта му!