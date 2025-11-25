Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

"Заедно към върха" - гледайте на живо бляскавата вечер с волейболните ни звезди и легенди
  1. Sportal.bg
  2. Водни спортове
  3. Цанко Цанков e Спортист номер 1 на УНСС

Цанко Цанков e Спортист номер 1 на УНСС

  • 25 ное 2025 | 16:50
  • 130
  • 0
Цанко Цанков e Спортист номер 1 на УНСС

Най-добрият български плувец в открити води Цанко Цанков, беше определен за Спортист номер 1 на Университета за национално и световно стопанство (УНСС) за 2025 година.

Цанков, който е първокурсник в магистърската програма по специалност „Спортен бизнес“, беше награден днес на церемония в аула „Максима“ от ректора на висшето учебно заведение проф. д-р Димитър Димитров.

„Много съм щастлив и горд от признанието на ръководството и на студентския съвет на УНСС. Продължавам със своето обучение, след като преди няколко месеца завърших друга магистратура по бизнес с недвижими имоти. Сега съм първи курс в „Спортен бизнес“. В момента водя подготовка и за предстоящото си участие в Световната купа и на Световното първенство в ледени води в началото на следващата година“, коментира плувецът.

Цанков изпраща поредната успешна година с много постижения, сред които се открояват преплуването на Северния канал, 24-часовото индивидуално непрекъснато плуване без неопрен и помощни средства във водите на река Дунав и трите златни медала от Световната купа в ледени води в Гдиня (Полша).

Следвай ни:

Още от Водни спортове

“Спринт София” спечели отборната титла на Държавното по плуване

“Спринт София” спечели отборната титла на Държавното по плуване

  • 24 ное 2025 | 08:44
  • 838
  • 0
Диана Петкова, Любомир Епитропов и Петър Мицин с нови титли от Държавното първенство по плуване

Диана Петкова, Любомир Епитропов и Петър Мицин с нови титли от Държавното първенство по плуване

  • 22 ное 2025 | 21:56
  • 651
  • 0
Дънкан Скот с поглед към Олимпиадата в Лос Анджелис

Дънкан Скот с поглед към Олимпиадата в Лос Анджелис

  • 22 ное 2025 | 12:22
  • 429
  • 0
Три титли за Диана Петкова през третия ден от Държавното по плуване

Три титли за Диана Петкова през третия ден от Държавното по плуване

  • 21 ное 2025 | 20:53
  • 745
  • 0
Дарен Кирилов постави нов национален рекорд на 200 метра гръб

Дарен Кирилов постави нов национален рекорд на 200 метра гръб

  • 20 ное 2025 | 19:56
  • 2021
  • 8
Цанко Цанков направи дарение за Музея на спорта

Цанко Цанков направи дарение за Музея на спорта

  • 20 ное 2025 | 15:14
  • 694
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

ФИФА погна още един роден клуб - българските отбори с осем забрани за трансфери само от последния месец

ФИФА погна още един роден клуб - българските отбори с осем забрани за трансфери само от последния месец

  • 25 ное 2025 | 11:26
  • 21408
  • 16
Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

  • 25 ное 2025 | 07:10
  • 545055
  • 30
Шампионската лига се завръща с все по-решителни битки

Шампионската лига се завръща с все по-решителни битки

  • 25 ное 2025 | 05:39
  • 10444
  • 3
Челси и Барселона обещават зрелище на "Стамфорд Бридж"

Челси и Барселона обещават зрелище на "Стамфорд Бридж"

  • 25 ное 2025 | 06:00
  • 8074
  • 50
Манчестър Сити гони четвърти пореден успех в Шампионска лига

Манчестър Сити гони четвърти пореден успех в Шампионска лига

  • 25 ное 2025 | 07:00
  • 3260
  • 1
Голям мач от Евролигата в "Арена Ботевград" тази вечер

Голям мач от Евролигата в "Арена Ботевград" тази вечер

  • 25 ное 2025 | 06:15
  • 7985
  • 2