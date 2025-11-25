Цанко Цанков e Спортист номер 1 на УНСС

Най-добрият български плувец в открити води Цанко Цанков, беше определен за Спортист номер 1 на Университета за национално и световно стопанство (УНСС) за 2025 година.

Цанков, който е първокурсник в магистърската програма по специалност „Спортен бизнес“, беше награден днес на церемония в аула „Максима“ от ректора на висшето учебно заведение проф. д-р Димитър Димитров.

„Много съм щастлив и горд от признанието на ръководството и на студентския съвет на УНСС. Продължавам със своето обучение, след като преди няколко месеца завърших друга магистратура по бизнес с недвижими имоти. Сега съм първи курс в „Спортен бизнес“. В момента водя подготовка и за предстоящото си участие в Световната купа и на Световното първенство в ледени води в началото на следващата година“, коментира плувецът.

Цанков изпраща поредната успешна година с много постижения, сред които се открояват преплуването на Северния канал, 24-часовото индивидуално непрекъснато плуване без неопрен и помощни средства във водите на река Дунав и трите златни медала от Световната купа в ледени води в Гдиня (Полша).