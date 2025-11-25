Турски отбор тренира със само седем играчи заради разрастващия се скандал в местния футбол

Четвъртодивизионният турски Агръспор се затруднява да сформира състав на фона на бързо разрастващия се скандал със залагания на мачове в местния футбол.

Отборът тренира само със седем състезатели, след като 17 бяха отстранени заради обвинения в залагания, съобщи вицепрезидентът на клуба Текин Юсан пред Анадолската агенция (АА). „В момента нашият мениджмънт и треньорски щаб превъзхождат по брой играчите“, каза той. Юсан определи периода като труден за клуба и каза, че Агръспор планира да подсили оскъдния си състав с футболисти от отбора си до 19 години.

Скандалът със залаганията разтърсва турския футбол от седмици. В края на октомври Турската футболна федерация разкри, че 152 съдии са заподозрени в участие в залози. В Сюпер Лиг досега 27 състезатели бяха отстранени от игра, включително няколко от Галатасарай и Бешикташ.