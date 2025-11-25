Популярни
"Заедно към върха" - гледайте на живо бляскавата вечер с волейболните ни звезди и легенди
  Кметът на Русе награди изявени млади спортисти

  • 25 ное 2025 | 15:50
  • 416
  • 0
Кметът на Русе награди изявени млади спортисти

Кметът на Русе Пенчо Милков награди изявени млади спортисти от четири русенски клуба за техните призови класирания на международни състезание, като специално внимание привлече постижението в скоковете на батут.

Сред отличените е Елена Михайлова – световна вицешампионка по скокове на батут в синхрон, която тази година донесе едно от най-престижните отличия за Русе и българската гимнастика. Нейният успех, постигнат на Световното първенство, беше посочен като пример за висок професионализъм, упоритост и талант.

Грамоти за постиженията си получиха още Румян Йорданов – бронзов медалист от Балканското първенство по самбо, Никълъс Николов – носител на европейски бронз по бокс, и Валентин Андонов – балкански шампион и златен медалист на скиф от първенството по гребане.

В словото си кметът Милков подчерта, че успехът на Михайлова в скоковете на батут е силен пример за това, че русенските спортисти могат да се наредят сред най-добрите в света. „Вашите постижения прославят града ни. Развяхте българското знаме на международната сцена и доказахте, че упоритата работа и отдадеността водят до изключителни резултати“, заяви той.

Кметът връчи поздравителни адреси и на треньорите, допринесли за успехите: Станислав Стоянов – председател на СКСБ „Имидж-Русе“, Владимир Великов – председател на СК „Спартак-Русе“, Алексей Рибчев – председател на Боксов клуб „Локомотив“, и Цоню Григоров – председател на СКАГ „Локомотив“.

