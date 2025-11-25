Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Зимни спортове
  3. "Четирите шанци" ще включва и състезания за жени от следващия сезон

"Четирите шанци" ще включва и състезания за жени от следващия сезон

  • 25 ное 2025 | 14:17
  • 266
  • 0
"Четирите шанци" ще включва и състезания за жени от следващия сезон

Престижният турнир "Четирите шанци" ще включва и състезания за жени от сезон 2026/2027 в Световната купа по ски скокове, съобщава агенция ДПА. Това се случва благодарение на ново споразумение между Австрийската ски федерация и регионалните власти в Тирол за поставяне на ново осветление на стадион "Бергизел" в Инсбрук.

"Това е фантастична новина, която чакахме от известно време. 75-ото издание на турнира "Четирите шанци", насрочено за сезон 2026/2027, ще бъде историческо", заяви ръководителят на организаторите на състезанията Манфред Шутценхофер, цитиран от агенция Ройтерс.

Турнирът "Четирите шанци" се състои от състезания в Оберстдорф, Гармиш-Партенкирхен, Инсбрук и Бишофсхофен, които по традиция се провеждат в последните дни на годината и първите на следващата. Предвид това, че стартовете важат и за класирането за Световната купа, често победителят от "Четирите шанци" печели и трофея в края на сезона. Златен дубъл през 2025 записа австриецът Даниел Чофених.

Според информацията на ДПА, шанците в Германия и Австрия ще бъдат оборудвани с ново осветление, което бе последната пречка за интегрирането на женския ски скок към програмата на легендарния турнир. Очакванията са дамите да се състезават в деня на мъжките квалификации на всеки един от кръговете.

Следвай ни:

Още от Зимни спортове

Звездите на федерацията по ски представят целите за олимпийския сезон

Звездите на федерацията по ски представят целите за олимпийския сезон

  • 25 ное 2025 | 09:38
  • 1206
  • 0
Логан Куули вкара четири гола за победа на Юта Мамът срещу Вегас

Логан Куули вкара четири гола за победа на Юта Мамът срещу Вегас

  • 25 ное 2025 | 09:35
  • 686
  • 0
Сезонът във фрийстайла обещава да бъде исторически

Сезонът във фрийстайла обещава да бъде исторически

  • 24 ное 2025 | 17:06
  • 994
  • 0
Германската ски асоциация ще награди посмъртно Лаура Далмайер

Германската ски асоциация ще награди посмъртно Лаура Далмайер

  • 24 ное 2025 | 16:26
  • 1071
  • 0
Александър Романов няма да играе около половин година заради операция

Александър Романов няма да играе около половин година заради операция

  • 24 ное 2025 | 12:48
  • 781
  • 0
Кейл Макар отбеляза единствения гол при победа на Колорадо над Чикаго

Кейл Макар отбеляза единствения гол при победа на Колорадо над Чикаго

  • 24 ное 2025 | 09:22
  • 1208
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

ФИФА погна още един роден клуб - българските отбори с осем забрани за трансфери само от последния месец

ФИФА погна още един роден клуб - българските отбори с осем забрани за трансфери само от последния месец

  • 25 ное 2025 | 11:26
  • 17100
  • 9
Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

  • 25 ное 2025 | 07:10
  • 544470
  • 30
Шампионската лига се завръща с все по-решителни битки

Шампионската лига се завръща с все по-решителни битки

  • 25 ное 2025 | 05:39
  • 8825
  • 2
Челси и Барселона обещават зрелище на "Стамфорд Бридж"

Челси и Барселона обещават зрелище на "Стамфорд Бридж"

  • 25 ное 2025 | 06:00
  • 7289
  • 14
Манчестър Сити гони четвърти пореден успех в Шампионска лига

Манчестър Сити гони четвърти пореден успех в Шампионска лига

  • 25 ное 2025 | 07:00
  • 2840
  • 1
Голям мач от Евролигата в "Арена Ботевград" тази вечер

Голям мач от Евролигата в "Арена Ботевград" тази вечер

  • 25 ное 2025 | 06:15
  • 7451
  • 2