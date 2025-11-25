Петър Младенов откри националната конференция “Младежка политика в действие: Пътна карта и местни партньорства“

Заместник-министърът на младежта и спорта Петър Младенов откри националната конференция „Младежка политика в действие: Пътна карта и местни партньорства“, която се организира от Министерството на младежта и спорта и събра представители на общини, младежки центрове, организации и експерти от цялата страна, за да обсъдят развитието на младежката политика на местно и национално ниво.

“Младите хора са носители на енергия, иновации, критично мислене и нови идеи. Те са онези, които днес формират облика на нашите общности, а утре ще бъдат лидери, предприемачи, творци и активни граждани. Затова инвестициите в младежки политики са стратегическа възможност и основа за бъдещо устойчиво развитие”, заяви Младенов.

В приветствието си зам.-министърът изказа благодарност към трите национални работни групи към Министерството на младежта и спорта за тяхната последователна и задълбочена работа по Пътната карта за младежка работа, концепцията за „Национална младежка столица“ и доклада от Диалога на Европейския съюз по въпросите на младежта, които бяха представени по време на събитието.

“Тези документи не само очертават ясна визия, но и предлагат конкретни механизми и решения, които имат потенциала да подобрят реално качеството на живот на младите хора у нас”, допълни Петър Младенов.

В рамките на конференцията участниците работиха по групи в три основни направления: младежка работа, местна младежка политика и Диалог на ЕС по въпросите на младежта. Бяха обсъдени ключови въпроси от прилагането на Пътната карта и концепцията „Национална младежка столица“, до подобряване на диалога между секторите, устойчиви партньорства на местно ниво и включването на младите хора в процесите на вземане на решения.