Иван Стоянов: Може би сгрешихме с тактиката

Наставникът на ЦСКА 1948 Иван Стоянов беше разочарован след поражението с 0:3 срещу Арда (Кърджали) в efbet Лига. Младият специалист заяви, че вероятно той и екипът му е сбъркал при избора на тактиката за мача.

"Футболът е игра на грешки. Днес сгрешихме може би с тактиката, излязохме малко по-високо да бием, съперникът използва това, получаваха им се всички преходи в атака, имаха повече положения. Не сме изненадани от тяхната игра, това очаквахме от тях, но не очаквахме така да играем ние. Не са ме подвели футболистите, те изпълняваха всичко, тренират на макс, излизаме за победа във всеки мач.

Арда разби ЦСКА 1948 и удари рамо на Левски

Днес ми се струваха малко по-тежички, да ги освежим за следващия мач и се надявам да не седим така на игрището. Кофти ситуация с Петър Маринов, казаха от лекарския екип, че нещо си е усукал коляното, утре след магнитния резонанс ще разберем повече", каза Иван Стоянов на "Арена Арда".