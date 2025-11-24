Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. ЦСКА 1948
  3. ЦСКА 1948 забрави що е гол

ЦСКА 1948 забрави що е гол

  • 24 ное 2025 | 12:03
  • 3037
  • 5

В края на октомври ЦСКА 1948 удари Лудогорец с 5:4 в мача на шампионата до момента, след което вкара четири попадения на Янтра (Габрово) в турнира Sesame Купа на България и влезе уверено в ноември. И тук внезапно "червените" от Бистрица попаднаха в серия от три мача без да отбележат гол - срещу Ботев (Враца), Черно море и Арда (Кърджали). Нещо повече - през настоящия месец тимът на Иван Стоянов допусна четири попадения в своята мрежа, което доведе до спечелването на само една от девет възможни точки в efbet Лига.

ЦСКА губи един от капитаните си за двубоя със Спартак (Варна)

  • 24 ное 2025 | 09:29
  • 4645
  • 8
Каре от Славия пропуска гостуването под Околчица

  • 24 ное 2025 | 09:14
  • 991
  • 0
Манчев след загубата от Дунав: Съперникът беше много стабилен

  • 24 ное 2025 | 08:18
  • 1963
  • 3
Треньорът на Спартак (Плевен) преди мача с дубъла на Лудогорец: Надявам се да излезем и да победим

  • 24 ное 2025 | 08:14
  • 1277
  • 4
Интересен сблъсък във Враца

  • 24 ное 2025 | 07:27
  • 4535
  • 18
ЦСКА с мистериозен пост в социалните мрежи: Очаквайте на 03.12

  • 23 ное 2025 | 20:18
  • 4743
  • 7
Драган Шолак отново поиска среща за контролния дял в Левски

  • 24 ное 2025 | 12:47
  • 4974
  • 13
Теодор Салпаров: Националите ни имат огромен потенциал и силен характер

  • 24 ное 2025 | 10:38
  • 3876
  • 4
Официално: Берое обяви раздяла със Сагерас

  • 24 ное 2025 | 13:23
  • 245
  • 0
Интересен сблъсък във Враца

  • 24 ное 2025 | 07:27
  • 4535
  • 18
Манчестър Юнайтед приема Евертън с мисъл за топ 4

  • 24 ное 2025 | 07:12
  • 9376
  • 7