ЦСКА 1948 забрави що е гол

В края на октомври ЦСКА 1948 удари Лудогорец с 5:4 в мача на шампионата до момента, след което вкара четири попадения на Янтра (Габрово) в турнира Sesame Купа на България и влезе уверено в ноември. И тук внезапно "червените" от Бистрица попаднаха в серия от три мача без да отбележат гол - срещу Ботев (Враца), Черно море и Арда (Кърджали). Нещо повече - през настоящия месец тимът на Иван Стоянов допусна четири попадения в своята мрежа, което доведе до спечелването на само една от девет възможни точки в efbet Лига.