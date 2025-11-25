AJP Tour Sofia International Jiu-Jitsu Championship събра над 350 състезатели

София бе домакин на едно от най-престижните събития по бразилско джу джицу от международната верига AJP Tour. Турнирът събра над 350 участника, включително повече от 60 международни състезатели от Северна Македония, Гърция, Румъния, Сърбия, Испания и други.

AJP е сред водещите световни организации в BJJ, а турнирът в България традиционно привлича силна конкуренция във всички категории — деца, юноши, аматьори, професионалисти и мастър категории, както в Gi, така и в No-Gi дивизиите.

Събитието постави и официалното начало на новия състезателен сезон за AJP, с впечатляващи срещи и силно представяне от българските и международните участници.

На събитието присъстваха международни съдии и официални представители на AJP за Европа — Bernardo Chaves и Filip Marinic, които наблюдаваха срещите и процесите по провеждане на турнира. Те поздравиха организаторите за високото ниво на провеждане и споделиха впечатленията си от напредъка на BJJ у нас.

Отборното класиране оглави Twisted Jiu jItsu, следвани от Bruno Bastos и GFTeam.

„Всяка година AJP София расте като мащаб, ниво и значение за българската джу джицу сцена. Тази година конкуренцията беше изключително силна във всички колани, а присъствието на голямо количество чужди състезатели поставя България като важна точка на картата на AJP за Европа. AJP задава стандарт за професионална организация и качество във всеки аспект на състезанието и за нас е истинска привилегия да бъдем домакини на турнир от такъв ранг. Годините работа започват да дават резултат — повече състезатели, повече деца, по-високо цялостно ниво и повече разпознаваемост на бразилското джу джицу. Именно такива събития движат спорта напред.“ — споделиха Борислав Кирилов и Владимир Джаркълов, организатори на AJP Tour за България.