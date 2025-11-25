Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Бойни спортове
  3. Българските борци спечелиха отборната титла на Европейското първенство за полицаи в Загреб

Българските борци спечелиха отборната титла на Европейското първенство за полицаи в Загреб

  • 25 ное 2025 | 02:02
  • 149
  • 0
Българските борци спечелиха отборната титла на Европейското първенство за полицаи в Загреб

Българските борци спечелиха отборната титла на европейското първенство за полицаи в хърватската столица Загреб, което се случва за първи път в 75-годишната история на шампионатите под егидата на Европейския полицейски спортен съюз (USPE), съобщиха от федерацията.

Българският тим участва с 10 състезатели, като всички си тръгнаха с отличия. Равносметката е 8 златни, два сребърни и един бронзов медал.

Европейски шампиони в свободния стил станаха Микяй Наим (70), брат му Денис Наим (73), Киро Михов (79), Радомир Стоянов (86) и Стефан Георгиев (Българският тим на ЕП за полицаи), който взе медал и при класиците - бронз.

Първи в класическия стил станаха Стоян Кубатов (77), Августин Спасов (67) и Стоян Илиев (72).

Сребро прибавиха Реджеп Юмер (92 кг) в свободния стил и Илия Алексов (82) в класическия.

Българският тим бе воден от олимпийските медалисти Серафим Бързаков и Радослав Великов.

След българите в отборното комплексно класиране останаха съставите на Хърватия и Австрия. На първенството участваха над 70 състезатели от 12 държави.

Следвай ни:

Още от Бойни спортове

Радослав Росенов отказа унгарец насред Будапеща

Радослав Росенов отказа унгарец насред Будапеща

  • 24 ное 2025 | 19:11
  • 738
  • 0
Дакота Дичева се завръща в Дубай догодина

Дакота Дичева се завръща в Дубай догодина

  • 24 ное 2025 | 15:36
  • 1120
  • 0
Викторио Илиев на четвъртфинал след категорична победа

Викторио Илиев на четвъртфинал след категорична победа

  • 24 ное 2025 | 15:08
  • 452
  • 0
Инуе се завърна майсторски след 13-месечна пауза

Инуе се завърна майсторски след 13-месечна пауза

  • 24 ное 2025 | 15:00
  • 545
  • 0
Още два бронза за България от Европейските купи по джудо в Подгорица и Солун

Още два бронза за България от Европейските купи по джудо в Подгорица и Солун

  • 24 ное 2025 | 14:26
  • 733
  • 0
Бивш претендент за световни титли в бокса почина на 39

Бивш претендент за световни титли в бокса почина на 39

  • 24 ное 2025 | 14:07
  • 3715
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Безидеен Манчестър Юнайтед се провали гръмко срещу 10 от Евертън на "Олд Трафорд"

Безидеен Манчестър Юнайтед се провали гръмко срещу 10 от Евертън на "Олд Трафорд"

  • 24 ное 2025 | 23:50
  • 13889
  • 103
"Белият" възход продължи и във Враца срещу куп играчи, носили фланелката на България

"Белият" възход продължи и във Враца срещу куп играчи, носили фланелката на България

  • 24 ное 2025 | 18:16
  • 29020
  • 42
Таксата за чужденци в efbet Лига може да стане 1 милион, разкри Вальо Михов

Таксата за чужденци в efbet Лига може да стане 1 милион, разкри Вальо Михов

  • 24 ное 2025 | 18:32
  • 20760
  • 31
Боби Михайлов в болница след инсулт

Боби Михайлов в болница след инсулт

  • 24 ное 2025 | 13:46
  • 58934
  • 31
Какво става в Стара Загора? Трети удар за Берое от ФИФА само за месец

Какво става в Стара Загора? Трети удар за Берое от ФИФА само за месец

  • 24 ное 2025 | 17:25
  • 21311
  • 12
Драган Шолак отново поиска среща за контролния дял в Левски

Драган Шолак отново поиска среща за контролния дял в Левски

  • 24 ное 2025 | 12:47
  • 43112
  • 116