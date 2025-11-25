Аякс иска да обърне сезона с успех срещу Бенфика

Тимът на Аякс се надява, че домакински успех срещу Бенфика в Шампионската лига във вторник може да отпуши сезона на тима от Амстредмам в сезон, който се очертава като един от най-лошите в историята на клуба, предаде Ройтерс.

Нидерландският гранд уволни треньора Джон Хейтинга в началото на месеца, и до момента е загубил всичките си четири мача в турнира, подобно на Бенфика.

Аякс има проблеми и във вътрешното първенство, като за първи път в историята си допусна домакинска загуба от Екселсиор Ротердам и се смъкна до шесто място в класирането на Ередивизи, като изостава на 14 точки от лидера ПСВ Айндховен. Отборът е спечелил само точка от последните си три домакинства, което е най-лоша серия от 1975 насам.

Това бе и 14-а загуба за Аякс през календарната година, като отборът има повече само през 1964 - 17.

"Имаме какво да подобряваме като самочувствие. Когато нещата вървят добре, изглежда, че се изглаждат. Но търсим увереност. Това става с печелене на мачове. Искаме да се отървем от тази липса на точки", коментира временният треньор Фред Грим на пресконференцията преди мача.

"Все още е възможно да се класираме. Имаме отчаяна нужда от феновете ни. Надявам се да имаме добра вечер в Шампионската лига", пожела си той.

От Аякс са уверили Грим, че ще остане в отбора поне до зимната пауза. Преди да назначи треньор, клубът търси нов технически директор, като медиите пишат, че са стартирали преговори с Жорди Кройф.

Снимки: Gettyimages