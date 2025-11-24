Популярни
Исак Соле: Станимир Стоилов ми беше като втори баща

  • 24 ное 2025 | 19:37
  • 1132
  • 0

Халфът на Славия Исак Соле говори след победата на своя тим над Ботев (Враца). “Белите” победиха с 1:0, като именно Соле вкара победния гол.

"Белият" възход продължи и във Враца срещу куп играчи, носили фланелката на България
“Не бих казал, че отборът победи заради мен. Щастливи сме. Преди 1 година получих тази лоша контузия, днес исках да победим. Всички заедно постигнахме тази победа.

Когато 1 година си контузен, винаги си мислиш дали може да стане по-добре, или зле. Исках да изживявам такива моменти.

Имам подкрепата на моето семейство, на моите съотборници. Те ми помагат да се завърна по-силен.

Станимир Стоилов ми беше като втори баща. Винаги го слушах какво казва. Може някога отново да работим заедно. Благодаря му.

Нищо ново. Приятно ми е да работя тук. Всеки тим е различен, не би следвало да се сравняваме. Ако някой е тук, той е защото го е заслужил”, заяви Соле.

