  Таксата за чужденци в efbet Лига може да стане 1 милион, разкри Вальо Михов

Таксата за чужденци в efbet Лига може да стане 1 милион, разкри Вальо Михов

  • 24 ное 2025 | 18:32
  • 7074
  • 1

Таксата, която всеки отбор в efbet Лига плаща, ако желае да не спазва правилото за минимум четирима българи на игрището, може да се увеличи. За настоящия сезон тя е 400 000 лева, като де факто клубовете, които са заявили, че ще я платят, се отказват от средствата, идващи от фонд "Солидарност" на УЕФА. Бившият президент на БФС и ПФЛ Валентин Михов разкри, че се обмисля сумата да нарасне на един милион и да бъде плащана предварително.

Михов се върна към историческия мач на "Парк де Пренс" през 1993 година, след който в националния отбор на България избухна скандал за пари, довел до оставката му в навечерието на Мондиал'94.

Патрика: Някои от чужденците в ЦСКА не стават за чеп за зеле
Патрика: Някои от чужденците в ЦСКА не стават за чеп за зеле

"Наивен човек съм, вярвам на хората. Бях наивник на средна възраст, сега съм наивник на пределна възраст. Вярвам на хората - те ти копаят гроба, аз им вярвам. Имаше едни хора в управата на БФС, не знаех, че са толкова злобни и злостни. Най-голямата ми грешка е свързана с "Парк де Пренс" - когато кажа нещо, изпълнявам го. Казах на колегите да помагат, повечето бяха банкери.

Казах да определим премия. Това е най-голямата ми грешка - че се съгласих да отидем във Франция, без решение на Изпълкома за премиите. Нямаше никъде решение на Изпълкома, бяха нелегални. Не искам да омаловажавам успеха, напротив. Държах да няма дистанция и да не преча на можещите. Това е важно - да даваш път на можещите, не го виждам това нещо в днешно време", заяви бившият президент на ЦСКА в "Студио дерби".

