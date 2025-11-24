Популярни
  Още два бронза за България от Европейските купи по джудо в Подгорица и Солун

  • 24 ное 2025 | 14:26
  • 233
  • 0
Още два бронзови медала за младите български таланти от Европейските купи по джудо в Подгорица и Солун.

София Рангелова се класира трета в турнира за девойки в Подгорица (Черна гора), съобщават от Българската федерация по джудо. В малкия финал в най-леката категория до 48 килограма тя преодоля Лиах Шлайфер (Израел) с юко, с което взе реванш за загубата от нейната сънародничка Ювел Габай на старта. След това Рангелова записа две победи в репешажите - над Милана Стефанович (Черна гора) с ипон и над Естеа Арифаж (Косово) също с ипон за 25 секунди.

В същата категория Калина Григорова стана пета.

Кристиян Атанасов взе бронзовото отличие на турнира за кадети в Солун (Гърция). Българинът постигна шест победи, като в последния си двубой в категория до 73 килограма се наложи с юко над Коба Кеделашвили.

Атанасов започна с три победи, но на четвъртфиналите получи травма в крака. Въпреки това по-късно излезе в репешажите, спечели два от тях, като в единия победи друг българин - Кристиян Димитров, което го прати в малкия финал. Тройката в тази категория бе допълнена от грузинци, което заеха и двете пети места.

На крачка от подиума - пети, останаха Андреа Стоева (63), Богдан Влаев (81), Цветомир Вълков (90) при кадетите в Солун, а Маря Маркова (57), Александра Ценова (70) и Мария Черкелиева (над 70) се наредиха седми.

