Александър Романов няма да играе около половин година заради операция

Защитникът Александър Романов е претърпял операция на рамото, заради която няма да играе в следващите пет-шест месеца, съобщиха от тима на Ню Йорк Айлендърс от Националната хокейна лига.

25-годишният руснак получи травма при победата с 3:2 над Далас Старс на 18 ноември. Той бе забит в мантинелата от нападателя на "звездите" Мико Рантанен в началото на третата третина.

"Той не е щастлив от това развитие и ние също не сме, защото играч като него не може да се замени. Надявам се обаче, че Адам Боквист ще може да поеме функциите му", заяви старши треньорът на "островитяните" Патрик Рой.

От началото на новия сезон в Националната хокейна лига Романов има една асистенция, 31 удара и 31 блокирани изстрела в 15 изиграни мача.

Ню Йорк Айлендърс е на второ място в Столичната дивизия на Източната конференция с 28 точки от 23 мача.