Почина най-възрастният олимпийски шампион

На 99-годишна възраст почина Никита Симонян, най-възрастният олимпийски шампион.

Бившият футболист, който спечели златен медал с националния отбор на СССР на Олимпийските игри в Мелбърн, навърши 99 години на 12 октомври. Малко след това, в края на същия месец, той стана най-възрастният олимпийски шампион след смъртта на френския колоездач Шарл Кост.

Според Руската федерация по футбол, той се е почувствал зле в четвъртък, бил е откаран в болница, където е починал в неделя. Бившият нападател е четирикратен шампион на Съветския съюз, все още държи рекорда за най-много голове (160) за Спартак Москва и е бил три пъти голмайстор на съветското първенство.

След кончината на Симонян титлата най-възрастен олимпийски шампион отива при Габор Бенедек. Роденият на 23 март 1927 г. Бенедек спечели златен медал с отбора на Унгария в модерния петобой и сребро в индивидуалната надпревара в Хелзинки 1952.

Най-възрастният олимпийски шампион за всички времена беше Агнеш Келети, петкратната олимпийска шампионка по гимнастика, която почина на 2 януари, седмица преди да навърши 104 години.