“Спринт София” спечели отборната титла на Държавното по плуване

Тимът на “Спринт София” спечели отборната титла от Държавното лично отборно първенство по плуване в 25-метров басейн за мъже, жени, юноши и девойки, което се проведе в “Парк Арена ОЗК” Бургас. Състезателите на столичния клуб събраха общо 41 044 т. за първото място в генералното подреждане. След тях се наредиха съставите на “Олимп” и ПСК “Черно море”. Варненци спечелиха отборната титла при мъжете, а “Спринт София” при жените.

В общото класиране при юноши и девойки старша възраст над всички беше отборът на ПСК “Черно море” с 29 066 т., следван от “Спринт София” и “Левски”. “Акулите” спечелиха отборната купа при юношите, а “Спринт София” при девойките.

В крайното подреждане при юноши и девойки младша възраст на първо място е съставът на “Олимп” с 36 825 т., а след него се наредиха ВСИ и “Пловдив 2019”. В отделните класирания за юноши и девойки победители станаха тимовете на “Олимп”.

В последния ден на първенството в Бургас бяха определени новите държавни шампиони в 10 дисциплини. Диана Петкова (“Спринт София”) спечели на 50 метра свободен стил с време 24.90 сек. За Петкова това беше общо девети златен медал от турнира в “Парк Арена ОЗК”, като тя завърши с най-много титли при жените. Яница Карлова (ВСИ) беше над всички в старта на 400 метра съчетано плуване с 4:58.49 мин. Симона Иванова от “Олимп” взе златото на 200 метра свободен стил, финиширайки за 2:02.34 мин., а Магдалена Пепегова (“Спринт София”) даде най-добро време на 200 гръб - 2:12.73 мин.

Любомир Епитропов от ВСИ триумфира в мъжката надпревара на 200 метра бруст. Националният рекордьор в дисциплината финишира за 2:08.19 мин., като това беше трети златен медал от първенството за европейския ни шампион. Матей Резашки (“Младост ’91”) спечели финала на 50 метра бътерфлай с резултат 24.52 сек. Дейвид Найденов от тима на “Аквазард” стана победител на 200 метра свободен стил с 1:46.81 мин. Иван Грабко от клуб “Пловдив 2019” взе златото на 100 метра съчетано плуване с 55.10 сек.,а Христо Петков от “Пловдив 2019” постави нов национален рекорд за юноши младша възраст в дисциплината. Той спечели финал “Б” с време 57.89 сек., като това беше втора поправка за него на върховото постижение в тази възрастова група в рамките на деня. В сутрешните серии той финишира за 58.26 сек.

Женската щафета на “Спринт София” в състав Магдалена Пепегова, Диана Петкова, Камелия Стоименова и Екатерина Аврамова спечели титлата на 4х50 метра съчетано плуване с нов национален рекорд - 1:53.71 мин. Самуил Данаилов, Мартин Михайлов, Никола Жеков и Мирослав Терзиев донесоха победата на ПСК “Черно море” в мъжката надпревара на 4х50 метра съчетано с време 1:40.31 мин.