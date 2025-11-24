Трагедия в Белград - простреляха тартор на “гробарите”

Лидерът на фен фракцията на Партизан „Гробари Земун“ – Тадия Пантич, бе застрелян в събота, 22 ноември, на булевард „Арсений Чарноевич“ в Нови Белград, съобщиха медиите в западната ни съседка.

Според разказа от местопрестъплението, 23-годишният Пантич е пътувал към среща, когато убиецът е открил огън, произвеждайки най-малко пет изстрела. Това се е случило между 15 и 00 часа, като фенът е намерен от негови приятели и сестра му.

След това се подозира, че убиецът и негов съучастник са избягали с нерегистриран скутер в неизвестна посока и полицията ги издирва.

Според медиите, Пантич живее недалеч от мястото на убийството и е трябвало да се срещне с приятел. Подозира се, че фенът на Партизан е забелязал убиеца и се е опитал да избяга от него.

#Partizan : nouvel épisode de violence, qui risque d'en appeler d'autres à Belgrade, après la mort de Tadija Pantić, leader de la section des #Grobari de Zemun, abattu samedi 22 novembre, à Novi Beograd pic.twitter.com/HkTHlgxb0h — 1899 Mode Ultrà (@ultras1899_) November 23, 2025

По неофициална информация, убиецът и негов съучастник са дошли с мотоциклет пред дома на жертвата. Скутерът, използван при убийството на Тадия Пантич в Нови Белград е бил открит по-късно запален във Вождовац.

Лидерът на фракция „Гробари Земун“ е бил обект на атаки и преди, като на два пъти е правен опит за неговото убийство, като първият такъв случай е през юни тази година.

Пантич е бил една от целите на ултрасите на Цървена звезда при инцидента на моста „Газела“, когато фенове на Цървена звезда на скутери обградиха автомобили с фенове на „гробарите“, връщащи се от баскетболен мач, и при напрежението е било открито стрелба.

Другият опит за покушение е свързан с експлозията на улица „Косовска“, когато македонецът Мартин Шипковски е нает да ликвидира Тадия Пантич, но Шипковски случайно е активирал експлозивите, което е довело до собствената му смърт на 30 септември.