  Мъжете и жените на ТСК-Русе с шампионски купи от Държавното отборно първенство в Карлово

Мъжете и жените на ТСК-Русе с шампионски купи от Държавното отборно първенство в Карлово

  23 ное 2025 | 20:21
Мъжете и жените на ТСК-Русе с шампионски купи от Държавното отборно първенство в Карлово

Още 4 купи прибави към своя актив Тежкоатлетически спортен клуб – Русе от Държавното отборно първенство, което се провежда в град Карлово. Жените и мъжете станаха безапелационно първи и завоюваха шампионската отборна титла. Към това бяха добавени две сребърни купи. Те бяха спечелени от кадетите до 15 години от юношите. Към това, младите щангисти прибавиха и куп индивидуални отличия.

При кадетите до 15 години Мартин Атанасов /категория до 48 кг/, Николай Маринов /категория до 56 кг/, Алекс Мертири /категория до 71 кг/ и Даниел Тодоров /категория до 79 килограма/ станаха шампиони в своите категории. Със сребърни медали се окичиха Александър Бенунов /категория до 65 кг/ и Алекс Галинов /категория +88 кг/.

При юношите шампиони станаха Христо Ненов /категория до 60 кг/ и Джан Зарков /категория до 65 кг. Иван Иванов стана втори, а Мартин Пенчев – трети в своята категория.

При жените Силвия Ангелова стана първа, а Цветелина Стоянова се класира на второ място. С бронзови отличия се окичиха Рени Русева /категория до 48 кг/, Виктория Станева / категория до 53 кг/ и Мария Найденова /категория до 69 кг/.

При мъжете Дениз Данев се класира на първо място в категория до 60 кг, Ангел Русев стана втори в категория до 65 килограма, а Преслав Пенев се класира трети в категория до 110 кг.

