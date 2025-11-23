Нанков: Мачът беше приключил в 45-ата минута

Старши треньорът на Монтана Анатоли Нанков говори след загубата на своя тим от Левски. Северозападният тим отстъпи с 1:5 у дома и вече осем мача няма победа в елита.

“Започнахме изключително лошо. Левски беше по-добрият отбор и заслужено победи. Лош резултата за нас, но и успеваемостта на Левски… от 4 удара да вкарат 4 гола. Заслужена победа на Левски. Класата е различна и очевидна.

За съжаление Малембана и Сакор не успяха да се възстановят. Не искахме да рискуваме. Допуснахме детински грешки. Но това е футболът, трябва да направим така, че да чистим тези грешки. Мачът приключи на полувремето. Опитахме се второто полувреме, малко по-добро беше, но мачът беше свършил в 45-ата минута.

Разбира се, че серията ни тежи. Имаме някои футболисти с доста нарушена подготовка. Много трудно в процес на сезона да успеем да ги подготвим. Може би зимата, след като направим разбор, статистика и подготовка тогава вече може да говорим нещо повече.

Знаех с какво се захващам, доста неща ни липсват. Ще се опитаме да променим доста от нещата в тима”, заяви Нанков.