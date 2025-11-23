Популярни
  3. Бала: Винаги поставям отбора пред себе си

Бала: Винаги поставям отбора пред себе си

  • 23 ное 2025 | 19:05
Евертон Бала беше един от големите герои за Левски при днешния успех с 5:1 над Монтана.

30 Монтана 1:5 Левски

„Целият отбор направи голям мач. Много съм щастлив, когато вкарвам гол, защото е много важно. Винаги съм имал тази характерна черта – силен удар. Винаги съм тренирал да изпълнявам свободни удари. Винаги се възползвам да го правя, когато имам време. Много съм щастлив, че се върнах към головете от фаул, защото доста време не го бях правил. Имах възможности да вкарам хеттрик в този мач, но мисля за отборната игра. Не се замислих някой друг да се разпише. Винаги поставям отбора на първо място“.

