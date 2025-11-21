Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Черноморец (Балчик)
  3. Ивайло Станчев: Ще търсим максимума от първата до последната минута

Ивайло Станчев: Ще търсим максимума от първата до последната минута

  • 21 ное 2025 | 14:09
  • 181
  • 0

В неделя, Черноморец (Балчик) играе в Търговище с местния СФК Светкавица 2014. Срещата е от 15-ия кръг на Североизточната Трета лига.

„В края на есенния дял от първенството виждаме как всеки мач става все по-равностоен. Ще търсим максимума от първата до последната минута. На нашия отбор му липсва постоянство през всичките 90 минути. Това е и нещото, което ще се опитваме да изчистваме в последните три мача. След контузията на капитана Мирослав Начев през миналия месец, средната възраст на отбора падна под 21 години, а ако вземем само момчета, което се включват от скамейката – под 20 години. Тепърва ще трупат увереност и постоянство. Вярвам в качествата им, а от тях се иска да ги показват на терена“, коментира пред Sportal.bg Ивайло Станчев, треньор на Черноморец.

