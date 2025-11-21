Добромир Дафинов: Сред най-силните са

В неделя, СФК Светкавица 2014 (Търговище) приема Черноморец (Балчик). Срещата е от 15-ия кръг на Североизточната Трета лига.

„Предстои ни тежко изпитание. Срещу нас е един от най-силно представящите се отбори от началото на сезона. Съставът му е балансиран. Разполага с качествени футболисти. Ние все още не играем добре. Една от причините е, че невинаги успяваме да се съберем в оптимален състав. Иначе потенциалът е на лице. Демонстрираме го обаче само епизодично. Очаквам да се получи хубав двубой“, коментира пред Sportal.bg Добромир Дафинов, президент на СФК Светкавица 2014.

Снимка: ФК Светкавица 2014 Търговище