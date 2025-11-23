Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Зимни спортове
  3. Микаела Шифрин доминира и във втория слалом в Гургъл! Записа победа №103 в Световната купа

Микаела Шифрин доминира и във втория слалом в Гургъл! Записа победа №103 в Световната купа

  • 23 ное 2025 | 16:58
  • 306
  • 0
Микаела Шифрин доминира и във втория слалом в Гургъл! Записа победа №103 в Световната купа

Петкратната носителка на Големия кристален глобус Микаела Шифрин (САЩ) триумфира и във втория слалом при жените от новия сезон в Световната купа по ски алпийски дисциплини в Гургл (Австрия).

Шифрин удължи рекордите си до 103 победи в стартовете от Световната купа и 66 в дисциплината. Американската суперзвезда беше най-бърза и двата манша, като преодоля конкуренцията с общо време 1:48.11 минути.

„Доста интересно състезание. С ниските температури и сухия сняг, усещането под краката беше много различно“, каза след първия манш Микаела Шифрин, а след края на състезанието тя коментира: „Трябваше да се напъна много, но беше наистина хубаво със слънцето във втория манш. Беше горе-долу както очаквах. Не беше лесно, но знаех, че другите ще натискат, така че нямах избор.“

На втора позиция, подобно на слалома в Леви (Финландия) преди седмица, се нареди родената в Италия представителка на Албания Лара Колтури, която изостана на 1.23 секунди от времето на победителката. 19-годишната Колтури е дъщеря на олимпийската шампионка в супергигантския слалом от 2002 година Даниела Чекарели.

Топ 3 от първия манш се запази изцяло, след като третото място зае Камий Раст (Швейцария), чието време беше с 1.41 секунди по-бавно от това на Шифрин.

Шампионката в слалома от Световната купа през миналия сезон Зринка Лютич (Хърватия) беше осма след първия манш, но не успя да завърши втория.

Микаела Шифрин остава на върха в генералното класиране за Световната купа, като вече има 250 точки. На второ място излезе Лара Колтури със 196, а трета е още една американка - Пола Молцан със 175 точки. Молцан завърши пета днес в Гургл, на 1.74 секунди от лидерката.

Шифрин, Колтури и Молцан водят и в подреждането в дисциплината, със съответно 200, 160 и 95 точки.

Следващите стартове от Световната купа по ски алпийски дисциплини предстоят в САЩ между 27 и 30 ноември, когато жените ще се състезават в гигантски слалом и слалом.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Зимни спортове

Александър Георгиев ще пази за тима на Спартак Москва в Континенталната хокейна лига

Александър Георгиев ще пази за тима на Спартак Москва в Континенталната хокейна лига

  • 23 ное 2025 | 10:47
  • 622
  • 1
Едмънтън победи Флорида в повторение на финала за купа "Стенли" от последните два сезона

Едмънтън победи Флорида в повторение на финала за купа "Стенли" от последните два сезона

  • 23 ное 2025 | 09:54
  • 556
  • 0
Българите не успяха да преминат репешажите на 500 и на 1500 метра на Световната купа по шорттрек в Гданск

Българите не успяха да преминат репешажите на 500 и на 1500 метра на Световната купа по шорттрек в Гданск

  • 22 ное 2025 | 22:56
  • 1605
  • 1
Страхотен резултат в началото на сезона, доволен е Алберт Попов

Страхотен резултат в началото на сезона, доволен е Алберт Попов

  • 22 ное 2025 | 22:16
  • 1076
  • 4
Владимир Зографски се нареди на 12-о място в първия старт в Лилехамер

Владимир Зографски се нареди на 12-о място в първия старт в Лилехамер

  • 22 ное 2025 | 20:29
  • 844
  • 0
Владимир Зографски преодоля квалификацията в Лилехамер

Владимир Зографски преодоля квалификацията в Лилехамер

  • 22 ное 2025 | 17:28
  • 1082
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Монтана 0:2 Левски, Бала се вихри

Монтана 0:2 Левски, Бала се вихри

  • 23 ное 2025 | 17:21
  • 20536
  • 66
Лудогорец удари Септември и надигна глава в дебюта на Хьогмо

Лудогорец удари Септември и надигна глава в дебюта на Хьогмо

  • 23 ное 2025 | 16:23
  • 24409
  • 128
Добруджа взе точка от Локомотив (Пловдив), но остава на дъното в efbet Лига

Добруджа взе точка от Локомотив (Пловдив), но остава на дъното в efbet Лига

  • 23 ное 2025 | 13:53
  • 21773
  • 28
Макс Верстапен запази надеждата за титлата жива с категорична победа в Лас Вегас

Макс Верстапен запази надеждата за титлата жива с категорична победа в Лас Вегас

  • 23 ное 2025 | 07:28
  • 32004
  • 25
Клаудио Пистолези: Родителите могат и да вдъхновят, и да съсипят един тенис шампион

Клаудио Пистолези: Родителите могат и да вдъхновят, и да съсипят един тенис шампион

  • 23 ное 2025 | 12:36
  • 3816
  • 0
България излиза без Везенков срещу Армения

България излиза без Везенков срещу Армения

  • 23 ное 2025 | 14:42
  • 3138
  • 14