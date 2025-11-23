Микаела Шифрин доминира и във втория слалом в Гургъл! Записа победа №103 в Световната купа

Петкратната носителка на Големия кристален глобус Микаела Шифрин (САЩ) триумфира и във втория слалом при жените от новия сезон в Световната купа по ски алпийски дисциплини в Гургл (Австрия).

Шифрин удължи рекордите си до 103 победи в стартовете от Световната купа и 66 в дисциплината. Американската суперзвезда беше най-бърза и двата манша, като преодоля конкуренцията с общо време 1:48.11 минути.

„Доста интересно състезание. С ниските температури и сухия сняг, усещането под краката беше много различно“, каза след първия манш Микаела Шифрин, а след края на състезанието тя коментира: „Трябваше да се напъна много, но беше наистина хубаво със слънцето във втория манш. Беше горе-долу както очаквах. Не беше лесно, но знаех, че другите ще натискат, така че нямах избор.“

На втора позиция, подобно на слалома в Леви (Финландия) преди седмица, се нареди родената в Италия представителка на Албания Лара Колтури, която изостана на 1.23 секунди от времето на победителката. 19-годишната Колтури е дъщеря на олимпийската шампионка в супергигантския слалом от 2002 година Даниела Чекарели.

Топ 3 от първия манш се запази изцяло, след като третото място зае Камий Раст (Швейцария), чието време беше с 1.41 секунди по-бавно от това на Шифрин.

Шампионката в слалома от Световната купа през миналия сезон Зринка Лютич (Хърватия) беше осма след първия манш, но не успя да завърши втория.

Микаела Шифрин остава на върха в генералното класиране за Световната купа, като вече има 250 точки. На второ място излезе Лара Колтури със 196, а трета е още една американка - Пола Молцан със 175 точки. Молцан завърши пета днес в Гургл, на 1.74 секунди от лидерката.

Шифрин, Колтури и Молцан водят и в подреждането в дисциплината, със съответно 200, 160 и 95 точки.

Следващите стартове от Световната купа по ски алпийски дисциплини предстоят в САЩ между 27 и 30 ноември, когато жените ще се състезават в гигантски слалом и слалом.

Снимки: Gettyimages