Мартин Михайлов: Да играем в плейофите, това е основната ни цел

  • 23 ное 2025 | 16:37
Волейболистките на Миньор Перник регистрираха шеста загуба в женската волейболна лига. Завърналият се в елита тим отстъпи на Славия с 2:3 в зала "Борис Гюдеров". Мачът бе излъчен пряко по БНТ 3.

"Мога първо да поздравя отбора на Славия за добрата игра. При нас основният проблем е непостоянството по време на мачове. Успяваме да направим много добри неща, да изкараме много трудни ситуации и след това се пропукваме точно там, където е най-лесно. И аз това го отдавам на това, че голяма част от момичетата нямат никакъв опит в женския волейбол. Другото е, че сме нов отбор. Тези момичета до сега не са играли заедно, освен тези, които са от школата, а те бяха три на терена", каза треньорът на Миньор Мартин Михайлов пред БНТ.

"Следващите два мача ще бъдат много ключови. Мога да кажа, че изпуснахме три мача, които можехме да ги вземем или поне да вземем точка", обясни специалистът.

"Като за първа година отбор, се съмнявам, че има някакво напрежение. Нямаме някаква поставена цел, въпросът е да трупаме победи, да трупаме самочувствие. Стремим се за победи за по-горни места. Да играем в плейофите, това е основната ни цел", завърши Михайлов.

До момента перничанки нямат успех на сметката си. Това им отрежда 9-та предпоследна позиция във временното класиране.

