Геша: Да докажем, че сме по-добри

Септември (Тервел) приема в неделя втория отбор на Черно море (Варна). Срещата е от 15-ия кръг на Североизточната Трета лига.

„Излязохме с чест от дербито в Балчик. Предстоящият двубой обаче ще е също толкова труден. Съперникът, разчита на млади футболисти с качества и подготвени. Ние сме по-опитни. Смятам, че сме и по-добри. Важното е обаче да го доказваме 90 минути на терена. Трябва да сме максимално концентрирани за да успеем да наложим волята си“, коментира пред Sportal.bg Георги Иванов-Геша, треньор на Септември.

Снимка: septemvri98.com