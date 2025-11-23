Александър Георгиев ще пази за тима на Спартак Москва в Континенталната хокейна лига

Вратарят Александър Георгиев ще подпише договор с тима от Континенталната хокейна лига Спартак Москва, съобщи агенция ТАСС, позовавайки се на свой източник от клуба.

През септември роденият в България, но състезаващ се за Русия хокеист подписа договор с тима на Бъфало Сейбърс от Националната хокейна лига на САЩ и Канада, но така и не изигра нито един мач за "сабите". Той записа два двубоя за филиала на Бъфало в Американската хокейна лига, с което се изчерпва и игровата му практика през този сезон.

29-годишният Георгиев прекара осем сезона в НХЛ, в които записа 303 мача, 151 победи и процент на спасявания от 90,3. В кариерата си той игра за Ню Йорк Рейнджърс, Колорадо Аваланш и Сан Хосе Шаркс, като подели миналия сезон между последните два отбора. През 2024 година той бе избран за участие в "Мача на звездите" от състава на Колорадо, а сред другите му значими постижения е бронзовият медал с националния отбор на Русия от световното първенство през 2019 година.