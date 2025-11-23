Популярни
Едмънтън победи Флорида в повторение на финала за купа "Стенли" от последните два сезона

  • 23 ное 2025 | 09:54
Вицешампионът в Националната хокейна лига Едмънтън Ойлърс се наложи с 6:3 при визитата си на Флорида Пантърс и взе частичен реванш за поражениятата си от този съперник в последните две издания на сблъсъка за купа "Стенли".

В Сънрайз нападателят Джак Рослович вкара два пъти в първите седем минути на двубоя, а с още един гол на Матиас Екхолм гостите от Канада взеха солиден аванс от 3:1 след първите 20 минути игра.

Васили Подколзин увеличи преднината на Едмънтън до 4:1 във втората третина, но до нейния край домакините върнаха интригата с точни изстрели на Маки Самоскевич и Сам Райнхарт, които заедно с Антон Лундел в първата част вкараха головете за "пантерите".

В последната третина играта стана по-физическа, а головете паднаха чак в последните три минути, когато домакините предприеха риска да извадят вратаря си за сметка на полеви играч. Така Конър МакДейвид и Мат Савой успяха да оформят крайното 6:3.

Лидерът в класирането на Западната конференция Колорадо Аваланш победи с 3:0 като гост Нешвил Предатърс в друг мач от програмата на НХЛ тази нощ.

За "лавините" това е осми пореден успех, като така те имат спечелена точка в 20 от първите си 21 мача през сезона.

Вратарят на Колорадо Макеинзи Блекууд направи 35 спасявания и регистрира първия си "шътаут" през сезона, а головете за победителите бяха дело на ветерана Брент Бърнс в първата третина и на Нейтън МакКинън и Джак Дрюри на праз врата в последните две минути от редовното време.

Тимът на Филаделфия Флайърс вкара четири последователни пъти в първата третина, включително три пъти в рамките на 26 секунди при домакинската победа с 6:3 над Ню Джърси Девилс.

Тино Майер даде аванс на гостите в осмата минута на срещата, но само минута след това Ноа Кейтс изравни.

Така се стигна до 13-ата минута на двубоя, в която последователно Матвей Мичков и на два пъти Тайсън Фьорстър вкараха три пъти за по-малко от 30 секунди, за да доведат резултата до 4:1 в полза на "летците".

Боби Бринк добави пети гол за Филаделфия в средата на втората третина, но с два гола на Нико Хишир "дяволите" от Ню Джърси съкратиха изоставането си до 3:5.

Точка на спора сложи Тревър Зеграс, който вкара петия си гол през сезона по-малко от пет минути преди финалната сирена.

Победата върна Филаделфия в зоната на плейофите в Източната конференция с 25 точки, на две зад състава на Ню Джърси, който е на второ място.

