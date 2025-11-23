Популярни
Разширен състав на България WU17 за мачовете с Испания, Португалия и Унгария

  • 23 ное 2025 | 09:26
Националният отбор на България за девойки до 17 години провежда подготовка за предстоящите квалификации за Европейското първенство. Тимът на селекционера Троян Радулов попадна в Група A1 заедно с Испания, Португалия и Унгария.

Двубоите от групата ще се проведат в Лисабон, Португалия, както следва:

26 ноември: България – Испания
29 ноември: България – Португалия
2 декември: България – Унгария

Състав на България WU17: Виктория Сургучева – ФК Пълдин, Ивон Апостолова – ФК Пълдин, Зара Георгиева – ФК Севлиево Лейдис, Дарена Радева – ФК НСА, Йоана Георгиева – ФК НСА, Йоанна Попова – ФК НСА, Теодора Сомова – без отбор, Зорница Коева – ФК Етър, Дария Шопова – ФК Етър, Теодора Димитрова – ФК Етър, Лора Василева – ФК Етър, Карина Руменова – Спортика, Атанася Трайкова – Спортика, Рая Филипова – ФК ЛП Суперспорт, Петя Стоянова – ФК Ботев, Емма Върбанов – West Coast FC (САЩ), Елиза Десвауд – Пари Сен Жермен (Франция), Александра Йорданова – FOS München West (Германия), Симона Петрова – Wacker München (Германия), Мейра Мехмед – York City Ladies Football (Англия).

