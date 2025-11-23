Лудогорец търси събуждане с норвежки импулс в "Надежда"

Популярни
  2. Септември (София)
  • 23 ное 2025 | 08:00
Септември (София) посреща Лудогорец в сблъсък от XVI кръг на efbet Лига. Двубоят на стадион "Локомотив" в столицата ще започне с първия съдийски сигнал на варненеца Красен Георгиев в 14:30 ч. В софийския квартал "Надежда" дебют начело на "орлите" ще запише новият им наставник Пер-Матиас Хьогмо.

Снощи "зелените" от Разград представиха официално опитния норвежки специалист, който ще има задачата да върне отбора на върха, след крайно колебливия първи полусезон в шампионата. Към момента Лудогорец заема шеста позиция в класирането с актив от 24 точки - на цели 11 от лидера на Левски и с мач по-малко от "сините".

В последните си пет мача в елита разградчани нямат победа, като последно дойде поражението от Арда (Кърджали) в Разград с 2:3. Трябва да се отбележи и загубата с 4:5 от ЦСКА 1948 в Бистрица, както и ремито 1:1 на "Хювефарма Арена" срещу Спартак (Варна) преди това. Всички тези резултати, съчетани с две равенства срещу ЦСКА и Черно море, доведоха до сериозното изоставане от Левски. Сега на ход е Пер-Матиас Хьогмо.

Септември (София) на свой ред имаше повече позитивни резултати в последно време, като в последния месец отборът победи като гост Арда (Кърджали) с 1:0 и Спартак (Варна) на "Коритото" край морето. Предстои да видим дали момчетата на Славко Матич, начело с голмайстора Бертран Фурие, ще успеят да развалят сметките на фаворита от Разград.

Септември (София) - Лудогорец

Съдия: Красен Георгиев
Начало: 14:30 часа
Стадион: "Локомотив", София

