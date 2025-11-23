Популярни
  • 23 ное 2025 | 08:53
Гимнастички от над 20 отбора участваха в първото издание на турнир „Katrin’s Angels“

Първото издание на международния турнир по художествена гимнастика „Katrin’s Angels“ събра състезателки от 20 отбора.

Състезанието се провежда от клуб „Катрин“ с председател бившата националка Катрин Тасева.

Началото в Пловдив беше белязано от благотворителния мастърклас „Доброто е заразно“ - инициатива на Станислав Цанов. Около 100 деца тренираха рамо до рамо с националната състезателка Дара Стоянова, която им подари вдъхновение и вяра, че нищо не е недостижимо.

Състезанието беше с рекорден награден фонд от 3000 евро, изцяло подсигурен от фирма „Нико“.

Официалният старт на надпреварата бе даден от президента на БФХГ Илиана Раева, Николай Бухалов, заместник-кмет на Община Пловдив, ресор „Спорт, младежки дейности и социална политика“, Иван Запрянов - началник на отдел „Младежки дейности и спорт“ и Невяна Владинова - главен съдия на турнира и вицепрезидент на БФХГ.

Над 10 000 лева бяха събрани и дарени в подкрепа на две семейства.

Снимка: БФХГ

